Discutieron y le disparó con una carabina

La Policía de Punta Alta detuvo esta madrugada a un joven acusado de dispararle a un hombre con una carabina y provocarle una herida en un pie.

Fue alrededor de la 1 de hoy, en Fátima al 200, de la localidad de Villa Arias.

Se trata de Eros Emiliano Tello (22) y la víctima fue identificada como Matías Jesús Rodríguez, de 35.

De acuerdo con lo informado desde la Comisaría local, durante una discusión por "problemas de vieja data" Tello disparó a Rodríguez con una carabina calibre 22, provocándole una herida de entrada y salida en el pie derecho.

Agregaron que el herido fue trasladado al Hospital Municipal "Eva Perón" de Punta Alta, sin riesgo de vida.

Los efectivos secuestraron una carabina calibre 22 sin culata y trasladaron a Tello a la Comisaría local, a disposición de la Fiscalía Nº 15 por abuso de arma, lesiones y uso de arma de fuego sin autorización.