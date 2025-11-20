Las jefaturas en el Municipio serán por concurso abierto

El intendente rosaleño Rodrigo Aristimuño firmó el decreto que pone en vigencia la reglamentación del Régimen de Concursos Municipales.

"Es un paso histórico para Coronel Rosales que salda una deuda pendiente de más de 10 años en materia de modernización del Estado local", aseguraron desde la Comuna.

Con esta medida, los cargos de jefatura y las promociones serán cubiertos mediante concursos abiertos al personal municipal, "garantizando procesos transparentes, equitativos y basados en el mérito", indicaron.

Agregaron que se evaluará desempeño, antecedentes, formación y aptitudes, "reconociendo el trabajo cotidiano y la capacitación permanente de cada agente”.

Según explicaron, esta decisión se enmarca en el Convenio Colectivo de Trabajo y tiene como objetivo impulsar la mejora continua dentro del plantel municipal, fortaleciendo la profesionalización y elevando la calidad de las prestaciones que el Municipio brinda a toda la comunidad.

"Estamos dando un paso clave para modernizar el Estado municipal y garantizar reglas claras para todos los trabajadores —dijo el intendente Aristimuño—. Después de más de una década, ponemos en marcha un sistema que reconoce el esfuerzo, la formación y el compromiso de quienes todos los días sostienen los servicios que llegan a los vecinos. Esto es transparencia, calidad institucional y una muestra de que el empleo público puede y debe mejorar continuamente."

Agregó que el decreto le permite al distrito avanzar hacia "una administración más justa, ordenada y profesional, fortaleciendo la carrera municipal y jerarquizando la función pública".