Por repavimentación, cortan avenida Paso y cambian recorrido de colectivos

El Municipio informó que a partir de hoy estará cortada avenida Paso, entre Islas Malvinas y Quintana, donde se realizan obras de repavimentación.

Indicaron que la circulación vehicular por ese sector permanecerá restringida de forma total hasta que finalicen los trabajos.

Por este motivo, los colectivos la línea 319 modificarán su recorrido.

Hacia Bahía Blanca circularán por Patagones, Brown, Islas Malvinas y Paso hasta retomar su recorrido habitual. Las paradas habilitadas estarán en Brown y Quintana, Brown y 12 de Mayo, e Islas Malvinas y Paso

Hacia el centro de Punta Alta, los micros recorrerán Paso, Islas Malvinas, Murature, Quintana, Paso y su recorrido habitual. La paradas estarán en Islas Malvinas y Paso, Islas Malvinas y Murature, 12 de Mayo y Murature, Quintana y Murature, y Quintana y Paso.

Agregaron desde la comuna que los recorridos se pueden consultar en www.gpsbahia.com.ar.

También indicaron que siguen las obras de repavimentación en Salta del 300 al 400, en José Ingenieros al 1.600 y en la Terminal de Ómnibus.