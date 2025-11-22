La Infantería de Marina cumplió 146 años

En la Plaza de Armas de la Brigada Anfibia de Infantería de Marina "Teniente de Navío D. Cándido de Lasala" (BRIM), se llevó a cabo la ceremonia por el 146º aniversario de la Infantería de Marina.

El acto fue presidido por el Jefe del Estado Mayor General de la Armada, Almirante Carlos María Allievi, quien estuvo acompañado por el Comandante de Adiestramiento y Alistamiento de la Armada, Contraalmirante Gustavo Fabián Lioi Pombo; y el Comandante de la Infantería de Marina (COIM), Contraalmirante Javier Pedro López.

Estuvieron presentes también, autoridades navales, de otras Fuerzas Armadas y de Seguridad, comandantes, directores y jefes, Veteranos de la Guerra de Malvinas, personal de la Infantería de Marina, familiares e invitados especiales, entre otros.

Luego de saludar al personal formado, el Jefe del Estado Mayor General de la Armada, acompañado por el Comandante de Adiestramiento y Alistamiento de la Armada y por el Comandante de la Infantería de Marina, pasaron revista al mismo. Seguidamente la Banda de Música de la Base Naval Puerto Belgrano entonó las estrofas del Himno Nacional Argentino.

A continuación, el Contraalmirante Javier Pedro López pronunció palabras alusivas: “Celebramos hoy un nuevo aniversario de nuestra querida Infantería de Marina Argentina, creada por decreto del entonces Presidente Nicolás Avellaneda un 19 de noviembre de 1879, dándole así existencia Institucional al Cuerpo, sin embargo, sus orígenes nos remontan a los comienzos mismos de la consolidación de nuestra nación como país soberano, desde los combates por la independencia, hasta la reconquista y defensa de nuestras islas durante el conflicto del Atlántico Sur”.

“A nuestros veteranos de guerra, ejemplo de valor y sacrificio, nuestro reconocimiento por su entrega desinteresada. Su amor por la Patria nos recuerda el verdadero significado del deber y del honor, motivándonos a continuar con orgullo, gratitud y compromiso la derrota marcada”, aseveró el Contraalmirante López.

Dirigiéndose al personal formado dijo que el infante de marina es fundamentalmente guerrero, siendo la única fuerza en el país pensada, adiestrada, alistada y equipada para generar en tierra ese poder de combate necesario desde el mar, adaptándose a varios de los ambientes geográficos y situaciones. Para finalizar, el Comandante de la Infantería de Marina pronunció a viva voz el lema del componente “¡Patriae Semper Vigiles!”.

Una vez concluido el discurso se reconoció al personal de oficiales y suboficiales que efectivizaron su retiro efectivo. Además, se entregó el distintivo del componente a oficiales de países extranjeros, del Ejército Argentino y del cuerpo profesional que revistan en unidades de la Infantería de Marina.

Por último, se otorgaron medallas al personal civil de la Armada, por haber cumplido 25 años de servicios y se entonaron al unísono las estrofas de la ‘Marcha de la Armada’.

Una vez adoptado el dispositivo de desfile, el inició estuvo marcado por el paso frente al palco de autoridades de los Veteranos de la Guerra de Malvinas al compás de la Marcha de Malvinas y seguidamente el personal de la Infantería de Marina’.

Fuente: Gaceta Marinera