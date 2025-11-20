Fuerte choque en una esquina peligrosa de Carmen de Patagones

La conductora de un Fiat Siena, debió ser asistida mientras que el conductor de una Renault Kangoo resultó ileso, luego de protagonizar un fuerte impacto en la intersección de las calles Francisca Sánchez de Rial, Italia y Fleming, de Carme de Patagones.

Fuentes consultadas y ocasionales testigos indicaron que el rodado menor transitaba de sur a norte por Italia y colisionó con el otro vehículo que se dirigía por Sánchez de Rial, de este a oeste, en una intersección de “cinco esquinas” con choques permanentes.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Producto del fuerte impacto, la conductora del Siena fue trasladada al hospital Pedro Ecay.

Además de Salud, trabajaron en el lugar personal de Defensa Civil, Tránsito y Policía Comunal.