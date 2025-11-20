Una mujer sufrió heridas y fue hospitalizada tras un choque en Stroeder

Una mujer debió ser trasladada al hospital Luis Urizar, de Stroeder, luego de protagonizar un choque esta mañana en el barrio 14 de Octubre de esa localidad.

Fue tras una colisión, sobre las 10, entre un Chevrolet Ágile que conducía la víctima -a quien no se identificó- y una camioneta Amarok, que estaba al mando de un hombre de Villalonga.

La mujer resultó con heridas varias y por ese motivo se la trasladó al centro asistencial, según se informó.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

En el lugar, además del personal sanitario, trabajaron bomberos voluntarios y policías del destacamento local (agencia Carmen de Patagones).