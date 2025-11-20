La UTA amenaza con un paro en el AMBA si el cuarto día hábil de diciembre no pagan sueldos y aguinaldos

Los choferes de colectivos realizarán un paro en aquellas líneas del AMBA que no paguen los sueldos el cuarto día hábil de diciembre, según anunció hoy el secretario de Prensa de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), Mario Caligari.

El dirigente confirmó que el gremio se mantiene "en estado de alerta" ante la intención de las empresas de transporte de abonar salarios y aguinaldos en cuotas.

Las compañías argumentan que no pueden pagar a tiempo porque el Gobierno no transfiere los subsidios en término. Desde la UTA respondieron: "Nosotros no financiamos el sueldo ni los aguinaldos".

En diálogo con Splendid AM 990, Caligari reiteró que el sindicato declaró "el estado de alerta" y advirtió al sector empresario que "en cada empresa que el cuarto día hábil no pague los salarios, se va a parar". Además, desestimó las quejas por los subsidios y sostuvo que "el síndrome del llanto lo tienen desde toda la vida".

"Si fuera por los empresarios, nosotros tendríamos que pagar para trabajar. Lo que digan sobre la llegada de los subsidios no tiene nada que ver con nosotros, porque ese es un tema entre ellos y el Gobierno", remarcó.

Caligari recordó que los choferes "trabajan los 30 días del mes y los 365 días del año, y necesitan cobrar en tiempo y forma, como corresponde y como está establecido. No puede ser que llegue el día 30 y nos digan 'no tenemos plata para pagar'", subrayó.

Por último, denunció que el sector empresario pretende financiar "los aguinaldos a lo largo de seis meses", y fue tajante: "De ninguna manera; esa no es la forma". (NA)