Curioso posteo de Bullrich sobre los DNI: “No lo pierdas, edición limitadísima”

Un lote de documentos llevarán la firma de la ministra de Seguridad.

La ministra de Seguridad y senadora electa por La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, publicó un curioso tuit en el que advirtió que se terminaron los DNI emitidos en esta semana con su firma.

“DNI: BULLRICH VERSION. EDICIÓN LIMITADA. SIN STOCK”, escribió Bullrich.

Y siguió: “Si la última semana te hiciste un DNI nuevo, lo vas a tener firmado por mí”.

“Cuidalo, no lo pierdas. Es una edición limitadísima. Ahora le toca al Colo”, cerró Bullrich en referencia a Diego Santilli, actual ministro del Interior y quien tiene a cargo el Renaper. (NA)

