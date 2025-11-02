Matías Zanotto jugó sus primeros minutos en la NCAA con la Universidad de Augusta

El alero bahiense participó de la conferencia de prensa junto con el DT

En su nueva etapa en el básquetbol universitario estadounidense, Matías Zanotto tuvo sus primeros minutos este fin de semana con el equipo de la Universidad de Augusta (Georgia), que participa en la División II de la NCAA.

En el marco del torneo de pretemporada denominado Small College Basketball Hall of Fame Classic, que se concluye hoy en Florida, el alero bahiense participó en los dos encuentros de los Jaguars.

El primero se jugó el sábado y fue ante Washburn, cuyo equipo universitario es uno de los mejor rankeados en la División II, partido que Augusta perdió por 101 a 53. En este cotejo Zanotto jugó 22 minutos en los que totalizó 8 puntos (1-1 en dobles, 2-6 en triples), 3 rebotes, 4 asistencias, un recupero, una pérdida y 2 tapas.

Este domingo los Jaguars enfrentaron a Lubbock Christian University (Texas) y cayeron por 96-69 con 19 minutos en cancha para Matías, quien totalizó 3 puntos (1-4 en triples), un rebote, 3 asistencias y 2 recuperos.

Ya en el momento de la conferencia de prensa Zanotto estuvo presente junto a su entrenador, el veterano Dip Metres.

Justamente el head coach le pidió al bahiense que mandara un saludo en su idioma, ante lo cual el joven basquetbolista mandó saludos a sus padres y familia.

"Me sentí bien, tuvimos que soltarnos. La presión (del debut) se sintió pero hubo que quitársela. Ahora debemos enfocarnos en mejorar nuestro juego a partir de acá", dijo Matías.

Tras participar en este torneo preparatorio Augusta se enfocará en el inicio de la temporada 2025-26, cuyo debut será frente a Mount Olive el viernes 14 del corriente.