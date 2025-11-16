Remontada épica de Los Pumas y victoria ante Escocia por 33 a 24

El festejo de los jugadores argentinos luego del try de Justo Picardo que selló el resultado. Foto: A Pleno.

(Noticia en desarrollo)

Con una remontada memorable en el segundo tiempo que incluyó cinco tries, el seleccionado argentino de rugby derrotó este domingo a Escocia por 33 a 24, en su segunda presentación en la ventana de noviembre.

El partido se jugó en el estadio Scottish Gas Murrayfield, en la ciudad de Edimburgo, donde al cabo del primer tiempo los locales se impusieron por 14 a 0. Contó con el arbitraje de Andrew Brace (Irlanda).

Tras un flojo primer tiempo el entrenador Felipe Contepomi dio un golpe de timón casi de inmediato cuando Escocia anotó su tercer try a los 3 minutos de iniciado el complemento. Fue así que modificó la primera línea cambiando a los dos pilares, también al octavo y a la pareja de medios, los que le dan ideas, ritmo, conducción y posicionamiento al equipo.

Los ingresos en simultáneo y con bastante anticipación a lo habitual, marcaron el desconcontento del DT con los titulares en dichos puestos. Por lo que los ingresos de los pilares Thomas Gallo y Francisco Coria Marchetti, del octavo Pablo Matera y de los medios Agustín Moyano-Santiago Carreras, le cambió la cara a Los Pumas.

Estos jugadores de impacto causaron justamente un cimbronazo en el juego y en la anotación con tries del capitán Julián Montoya (56m.), Rodrigo Isgró (58m.), Pedro Rubiolo (70), Pablo Matera (74m.) y Justo Picardo (78m). Cuatro de esos tries convertidos por Santiago Carreras.

Argentina, que venía de ganarle en el debut a Escocia por 52-28, afrontará el domingo venidero el último de la gira contra Inglaterra. Se jugará en el estadio de Twickenham (Londres), a las 13.10 (hora de nuestro país).

Esta es la síntesis del partido:

Escocia (24): 1. Pierre Schoeman, 2. Ewan Ashman, 3. D’arcy Rae; 4. Scott Cummings y 5. Grant Gilchrist; 6. Gregor Brown, 7. Rory Darge, 8. Jack Dempsey; 9. Ben White y 10. Finn Russell; 11. Kyle Steyn, 12. Sione Tuipulotu (capitán), 13. Rory Hutchinson, 14. Darcy Graham; 15. Blair Kinghorn. Entrenador, Gregor Townsend.

Suplentes: 16. George Turner, 17. Nathan McBeth, 18. Elliot Millar Mills, 19. Josh Bayliss, 20. Matt Fagerson, 21. Jamie Dobie, 22. Tom Jordan y 23. Duhan van der Merwe.

Los Pumas (33): 1. Mayco Vivas, 2. Julián Montoya (capitán), 3. Pedro Delgado; 4. Guido Petti y 5. Pedro Rubiolo; 6. Santiago Grondona, 7. Juan Martín González, 8. Joaquín Oviedo; 9. Simón Benítez Cruz y 10. Gerónimo Prisciantelli; 11. Mateo Carreras, 12. Santiago Chocobares, 13. Matías Moroni, 14. Rodrigo Isgró; 15. Juan Cruz Mallía. Entrenador, Felipe Contepomi.

Suplentes: 16. Ignacio Ruiz, 17. Thomas Gallo, 18. Francisco Coria Marchetti, 19. Efraín Elías, 20. Pablo Matera, 21. Agustín Moyano, 22. Santiago Carreras y 23. Justo Piccardo.

PT: 12m. try Dempsey (E) convertido por Russell y 27m. try Ashman (E) convertidor por Russell. Parcial: Escocia 14-Argentina 0.

ST: 3m. try Ashman (E) convertido por Russell, 56m. try de J. Montoya (A) convertido por S. Carreras, 58m. try de Isgró (A), 63m. penal Russell (E), 70m. try de Rubiolo (A) convertido por S. Carreras, 74m. try de Matera (A) convertido por S. Carreras y 78m. try de Picardo (A) convertido por S. Carreras.

Árbitro: Andrew Brace (Irlanda).

Cancha: Scottish Gas Murrayfield (Edimburgo).