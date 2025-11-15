El “Tifón” Gerardo Vergara se puso “picante” y vuelve a pelear en nuestro país
Esta noche en el Casino de Puerto Madero enfrenta a Jorge “El Picante” Bermúdez en categoría superwalter, a diez asaltos. “Estuve trabajando con Manny Robles en Estados Unidos; me siento más completo y retorno a mi categoría”, dijo.
No es el Casino de las Vegas, pero sí algo parecido. Gerardo Vergara apuesta todas sus fichas a ganador en su retorno al país tras una larga preparación en Los Ángeles, California, donde sumó experiencia internacional.
El "Tifón" se mide esta noche ante Jorge Abel "El Picante" Bermúdez, a diez rounds, por la categoría superwalter, combate que se podrá observar por TyC Sports -o TyC Sports Play- pasadas las 21.
"He logrado una preparación acorde para hacer un buen combate e ir por el sueño de una chance mundialista. Estoy muy enfocado en la pelea, porque vengo trabajando muy bien", dijo el bahiense.
Córdoba fue el sitio elegido para ultimar detalles, aunque tiene su razón de ser.
"Me gusta mucho Córdoba. Su clima, su gente y lo lugares donde entrené. El gimnasio Manantial es similar al Sport que abrió en Bahía y tiene un apartado donde se puede hacer boxeo y todo lo relacionado con el físico", apuntó Vergara.
"Es mérito de mi promotor, Carlos Tello (Tello Box), quien siempre está pendiente de mi trabajo", sostuvo.
-¿Y el profe está conforme?
-Si, si... Pancho (Francisco Gerbaldo) es especial, un gran profesional de Córdoba que aportó su experiencia. La verdad es que llego en un muy buen momento, con muchos tributos que pude incorporar recientemente.
-Precisamente, la preparación que hiciste en Los Ángeles te permite dar el salto de calidad que estabas buscando?
-No tengo dudas. Hoy siento que estoy un escalón por encima del Vergara que se fue a buscar experiencia a Estados Unidos.
"No es fácil adaptarse a otro lugar, porque las distancias son enormes y uno está solo, pero aproveché al máximo cada segundo para tratar de superarme.
-¿Qué te cambió?
-La forma de trabajar y de desenvolverme arriba del ring. Estuve trabajando con Manny Robles (Ndr: de origen mexicano, quien emigró a Estados Unidos a los 6 años, fue boxeador y formó a campeones como Andy Ruiz Jr. y Óscar Valdez), de enorme reconocimiento por su logros como formador de campeones.
-En qué aspectos se hizo hincapié .
-En mejorar el ritmo. Hice mucho guanteo, en la forma de encarar las paleas. Trabajé haciendo de sparrings de boxeadores calificados, tuve una exigencia mayor y pienso que puedo sacarle provecho. Estuve participando en una liga que me fue muy bien, siento que tengo otra cabeza, estoy más pensante.
-Esta pelea ante Bermúdez encaja perfectamente en tu proyecto a corto plazo.
-Si. Bermúdez también viene de sumar experiencia fuera del país (perdió por puntos en fallo unánime ante el invicto Jackson Griffiths -17-0; 8KOs- en Queensland, Australia). Para ambos es muy importante y por ese motivo no hay en juego un título, pero sí la chance de seguir haciendo carrera en Estados Unidos, al menos en mi caso.
-Tu primera pelea internacional no fue lo que esperabas. ¿Qué rescatás del combate ante Charles Conwell?
-No fue la mejor elección. Pero yo quería pelear y no me importaba el rival ni el peso. Por ahí otorgué ventajas y Conwell las aprovechó. No sumó en lo personal porque a nadie le gusta perder, pero dejé una buena imagen y eso se valoró.
"Conwell es un boxeador muy fuerte, muy completo. Me faltó un poco de experiencia, porque todo se resolvió en el séptimo round, con una mano que me sorprendió y no logré resolver. Las puertas quedaron abiertas para otra oportunidad", remarcó.
-¿Pelear en tu verdadera categoría, como es superwalter, te da un plus?
-Es mi categoría, me siento muy fuerte en ese peso (entre 66,68 y 69,85 kilogramos). De todas maneras retiré de mediano estando invicto, título que luego estuvo vacante y hoy le pertenece a Sebastián Papeschi.
-¿Después de esta pelea te venís a Bahía?
-Extraño Bahía. A mi gente, mis hijas (Tiziana -12 años- y Renata -5-) además de mi novia (Fiorella Muñoz). Seguro van a estar en Buenos Aires alentándome, como lo hicieron en cada ocasión que fueron a mis peleas.
-Como la noche en que venciste, en Córdoba, a Carlos Ronner y retuviste el cinturón argentino mediano.
-En abril de 2023, por nocaut en el octavo asalto, extendiendo un invicto a 18 peleas. Por eso digo que Córdoba me trae muy buenos recuerdos, de los mejores de mi carrera.
-¿Cómo calificás tu presente?
-Estoy de 10 para 11 (risas). No puedo decir otra cosa porque es lo que siento. Estoy con confianza, con una mentalidad diferente y mejores sensaciones. ¿Más rápido? No se si estoy más rápido, porque nunca lo fui, pero si más completo en todo sentido.
-Con 31 años, tu cuerpo se sigue adaptando a todo tipo de pelea.
-Los golpes se sienten a cualquier edad, pero a los 31 años he sabido capitalizar eso para que los golpe los sienta el adversario. Con esto quiero decir que tengo que hacer valer mi experiencia y resolver con confianza.
"Una buena pelea o una buena decisión ganando con autoridad me permitirá soñar con algo importante. Considero que sigo aprendiendo y sigo creciendo en lo boxístico; con todo lo que me fue pasando en este camino me siento preparado como para grandes desafíos.
-¿Cómo lo viste a Neri Muñoz?
-Muy bien. Neri hizo lo que tenía que hacer. Pelear de visitante no es sencillo y si tenés la posibilidad de noquear hay que hacerlo. Neri fue contundente, metió una mano terrible y salió decidido a no guardarse nada. Eso lo pone en un lugar muy bueno para lo que se le viene.
-¿Quién te dice que en poco tiempo puedan estar compartiendo cartelera fuera del país?
-Ja, ja. Sería hermoso. Con Neri fuimos compañeros de mil batallas y somos amigos. Quiero lo mejor para él, aunque cada uno tiene su equipo de trabajo y sería una coincidencia total. Ojalá se le sigan abriendo puertas, lo merece.