Inauguración del 40º Salón anual de Arte de la fundación de la Bolsa de Comercio

El cuadragésimo Salón Anual de Arte de la Fundación Bolsa de Comercio de Bahía Blanca será inaugurado este viernes 14 de noviembre a las 18 horas en la sede de Avenida Colón 2.

Pintores y escultores de nuestra ciudad, sus regiones, partidos aledaños y aún más lejanos de nuestra Provincia, Capital Federal y por extensión de todo el Sur Argentino que enviaron sus obras, que fueron evaluadas por un jurado integrado por reconocidos artistas nacionales: Daniel Kaplan, Gabriel Sainz y Germán Wendel.

Se realizará un acto especial que contará con la presencia del reconocido arquitecto, curador, guionista y Director del Museo de Bellas Artes de Argentina Andrés Duprat, quien ofrecerá una charla sobre arte contemporáneo y su vínculo con la arquitectura y la cultura actual, la cual será una oportunidad para reflexionar sobre los desafíos del arte, el rol de los espacios expositivos y la importancia del dialogo entre artistas y público.

En esta edición se recibieron 344 pinturas, de las cuales fueron seleccionadas 44, y 87 esculturas, de las que resultaron elegidas 16.

El fallo del jurado fue el siguiente:

En Pintura, Primer Premio Adquisición, de Guillermo Dure, de Moreno, Provincia de Buenos Aires; Segundo Premio, de Leila Feo Freling, de Longchamps, Buenos Aires; Tercer Premio, de Nicolás Matías Demarco Dulcich, de San Isidro.

Menciones, Mario Iván Romanelli, de Bahía Blanca; Stanislava Trunova, de Dina Huapi, Río Negro; Pablo Temes, de Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Francisco Figueroa, de Mar del Plata; Lucas Rocino, de Vicente López, y Augusto Rossamigo, de Tandil.

En Escultura, Primer Premio Adquisición, María Gabriela López, de General Pico, La Pampa; Segundo Premio, Pablo Peppino, de Santa Rosa, y Tercer Premio Walter Benedetti, de Bahía Blanca.

Menciones, Javier Ángel Pittavino, de Capitán Sarmiento; Matías Carreras, de Baradero, y Karen Álvarez, de Necochea, todos distritos de la provincia de Buenos Aires.

Tras la inauguración, la muestra estará abierta al público desde el lunes 17 hasta el viernes 28 de noviembre, de lunes a viernes, de 15 a 20, con ingreso por Avenida Colón 8.