Los elegidos en Los Pumas para enfrentar a Escocia y la agenda del sábado

Los Pumas vuelven a la acción y este domingo 16, desde las 12.10 (hora de nuestro país), se enfrentarán contra Escocia en el estadio Murrayfield de la ciudad de Edimburgo y en el segundo compromiso de la ventana internacional de noviembre.

El partido será arbitrado por Andrew Brace (Irlanda), quien tendrá como asistentes a Angus Gardner (Australia) y Luke Pearce (Inglaterra). Se podrá ver por ESPN y Disney+.

Los dirigidos por Felipe Contepomi vienen de vencer a Gales en Cardiff por 52-28, mientras que Escocia cayó de local ante los All Blacks por 25-17.

Para este encuentro en Murrayfield, Felipe Contepomi dispuso cinco cambios respecto al XV que enfrentó a Gales el pasado domingo: Pedro Rubiolo por Marcos Kremer y Santiago Grondona por Pablo Matera entre los delanteros; Matías Moroni por Justo Piccardo, Rodrigo Isgró por Bautista Delguy y Juan Cruz Mallía por Santiago Carreras entre los backs.

Recordamos que al seleccionado argentino se le viene, luego, el tercer y último enfrentamiento ante Inglaterra (domingo 23 del corriente, a las 13.10).

Además, Juan Cruz Mallía y Juan Martín González llegarán a los 50 caps con Los Pumas.

Otros encuentros

La ventana internacional de noviembre tendrá, además, estos compromisos este sábado: Italia-Sudáfrica (9.30), Inglaterra-Nueva Zelanda (12), Gales-Japón (14.15), Irlanda-Australia (17) y Francia-Fiji (17).

Formación Puma

A continuación, la formación titular:

1. VIVAS, Mayco (38 caps)

2. MONTOYA, Julián (115 caps) (capitán)

3. DELGADO, Pedro (7 caps)

4. PETTI, Guido (96 caps)

5. RUBIOLO, Pedro (29 caps)

6. GRONDONA, Santiago (24 caps)

7. GONZÁLEZ, Juan Martín (49 caps)

8. OVIEDO, Joaquín (20 caps)

9. BENÍTEZ CRUZ, Simón (8 caps)

10. PRISCIANTELLI, Gerónimo (3 caps)

11. CARRERAS, Mateo (32 caps)

12. CHOCOBARES, Santiago (34 caps)

13. MORONI, Matías (92 caps)

14. ISGRÓ, Rodrigo (14 caps)

15. MALLÍA, Juan Cruz (49 caps) (vicecapitán)

Definidores

16. RUIZ, Ignacio (25 caps)

17. GALLO, Thomas (38 caps)

18. CORIA MARCHETTI, Francisco (7 caps)

19. ELÍAS, Efraín (1 cap)

20. MATERA, Pablo (119 caps) (vicecapitán)

21. MOYANO, Agustín (6 caps)

22. CARRERAS, Santiago (62 caps)

23. PICCARDO, Justo (9 caps)