Los Pumas 7s confirmaron plantel para Dubai y Ciudad del Cabo

El bahiense va por su duodécima temporada en el equipo argentino.

La espera terminó. La pretemporada llegó a su fin y los cañones apuntan a la primera etapa del Circuito Mundial 2025-26. Los Pumas 7’s ya están listos para viajar a Dubai en lo que será el primer escollo de una exigente y renovada temporada, a la cual llegan como bicampeones de la liga.

Santiago Gómez Cora, head coach del equipo nacional, designó a los 14 jugadores que serán parte de la nómina que viaje el viernes 21 del corriente a Emiratos Árabes Unidos, en primera instancia, y luego a Ciudad del Cabo.

En la lista se encuentra el bahiense Santiago Álvarez Fourcade, quien a los 31 años afrontará su decimosegunda temporada en el Seven Series.

Habrá, además, algunas caras nuevas como Eliseo Morales (Universitario de Salta/CASI), Juan Patricio Batac (CASI), Sebastián Dubuc (Hurling), Martiniano Arrieta (Universitario de Tucumán) y Valentín Maldonado (Universitario de Córdoba). Será la primera experiencia en giras internacionales con el equipo para los cinco jugadores.

"Esta temporada 2025-26 probaremos los viajes y el cambio de formato, porque nosotros tenemos un nuevo equipo, pero también hay un nuevo formato de competencia y tenemos que aprender a llevarlo de la mejor manera y aprender de cara a la siguiente en la que iremos a buscar resultados para ir a los Juegos Olímpicos”, dijo el técnico Santiago Gómez Cora.

El renovado calendario internacional estará conformado por seis torneos durante la etapa regular en la cual participarán los siguientes ocho seleccionados: Argentina, Australia, España, Fiji, Francia, Gran Bretaña, Nueva Zelanda y Sudáfrica. Tras los seis torneos, se disputarán tres certámenes finales con 12 seleccionados, los ocho que disputaron la temporada regular y cuatro provenientes del SVNS.

El programa

El seleccionado nacional disputará el Seven de Dubai el sábado 29 y domingo 30 venideros y tendrá un muy exigente grupo de cara al debut.

Integrará la Zona A junto con Sudáfrica, Francia y Fiji, mientras que en la Zona B estarán Nueva Zelanda, España, Australia y Gran Bretaña.

El programa de partidos en la primera jornada para el equipo argentino (29 de noviembre) es el siguiente: Argentina- Fiji (a las 6.10), Argentina-Francia (a las 9.38) y Argentina-Sudáfrica (a las 13.34).

Los elegidos

A continuación, el plantel de Los Pumas 7’s que disputarán las etapas en Dubai y Ciudad del Cabo:

ÁLVAREZ FOURCADE, Santiago

ARRIETA, Martiniano (*)

BATAC, Juan Patricio (*)

BAZÁN VÉLEZ, Lautaro

DUBUC, Sebastián (*)

GONZÁLEZ, Luciano

GRAZIANO, Matteo

MALDONADO, Valentín (*)

MARE, Santiago

MONETA, Marcos

MORALES, Eliseo (*)

PELLANDINI, Joaquín

VERA FELD, Santiago

ZANGARA, Santino

(*) Será su primera gira con Los Pumas 7’s.