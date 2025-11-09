Los Pumas fueron muy superiores a Gales en el debut: 52-28
El equipo argentino se impuso desde el arranque. Escocia será el próximo rival, el domingo venidero (12.10).
(Noticia en desarrollo)
El seleccionado argentino de rugby se impuso este domingo a Gales por 52 a 28, en su primer partido correspondiente a la ventana de noviembre y en el inicio de la gira por Reino Unido.
Fue una gran producción de Los Pumas que incluyó 7 tries en el estadio Principality de la ciudad de Cardiff, donde el árbitro fue el neocelandés Ben O'Keeffe.
Los tries argentinos fueron de Gerónimo Prisciantelli (2), Pedro Delgado, Simón Benítez Cruz, Mateo Carreras, Bautista Delguy y Santiago Grondona.Todos convertidos por Santiago Carreras, quien también aportó un penal.
Al cabo del primer tiempo los dirigidos por Felipe Contepomi se impusieron por 31-14.
Luego de esta victoria el equipo argentino se trasladará a Escocia, donde el domingo venidero se medirá ante el local a las 12.10, en el estadio Murrayfield de Edimburgo.
Esta es la síntesis del partido:
Gales (28): 1. Rhys Carré 2. Dewi Lake 3. Keiron Assiratti 4. Dafydd Jenkins 5. Adam Beard 6. Alex Mann 7. Jac Morgan (capitán), 8. Aaron Wainwright, 9. Tomos Williams, 10. Dan Edwards, 11. Josh Adams, 12. Ben Thomas (27m. amarilla), 13. Max Llewellyn, 14. Tom Rogers, 15. Blair Murray. Entrenador, Steve Tandy.
Suplentes: 16. Liam Belcher 17. Nicky Smith 18. Archie Griffin 19. Freddie Thomas 20. Olly Cracknell 21. Kieran Hardy 22. Jarrod Evans y 23. Louis Rees-Zammit.
Argentina (52): 1. Mayco Vivas, 2. Julián Montoya (capitán), 3. Pedro Delgado, 4. Guido Petti, 5. Marcos Kremer, 6. Pablo Matera, 7. Juan Martín González, 8. Joaquín Oviedo, 9. Simón Benítez Cruz y 10. Gerónimo Prisciantelli, 11. Mateo Carreras, 12. Santiago Chocobares, 13. Justo Piccardo, 14. Bautista Delguy, 15. Santiago Carreras. Entrenador, Felipe Contepomi.
Suplentes: 16. Ignacio Ruiz, 17. Thomas Gallo, 18. Tomás Rapetti, 19. Matías Alemanno, 20. Santiago Grondona, 21. Agustín Moyano, 22. Juan Cruz Mallía y 23. Rodrigo Isgró.
PT: 7m. try de Delgado (A) convertido por S. Carreras, 9m. try de Prisciantelli (A) convertido por S. Carreras, 14m. try T. Williams (G) convertido por Edwards, 21m. try Lake (G) convertido por Edwards, 30m. penal S. Carreras (A), 37m. try Benítez Cruz (A) convertido por S. Carreras, 39m. try de M. Carreras (A) convertido por S. Carreras. PT: Gales 14-Argentina 31.
ST: 43m try de Delguy (A) convertido por S. Carreras, 53m. try de Morgan (G) convertido por Edwards, 61m. try de Prisciantelli (A) convertido por Carreras, 72m. try de Murray (G) convertido por Edwards y 79m. try Grondona (A) convertido por S. Carreras.
Árbitro: Ben O'Keeffe (Nueva Zelanda).
Cancha: Principality (Cardiff).