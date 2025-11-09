Ciclismo: Matías Pollio, el primero en repetir en lo que va del año 2025

Pollio y Erro, los dos primeros de la general, transitan por la recta principal. Fotos: Prensa FCS

El puntaltense Matías Pollio se adjudicó la prueba central del festival ciclístico llevado a cabo en el circuito interior del Parque de Mayo con la organización del Club Ciclista Pedal Bahiense y la fiscalización de la Federación Ciclista del Sud y se convirtió en el primer ciclista en repetir el éxito en lo que va del año..

El ganador del festival cumplido en homenaje a Don Héctor Cociaretti y Fernando Marcolini (dos distinguidos dirigentes de la entidad organizadora) fue Pollio, quien junto a Guillermo Erro, sacó una vuelta de ventaja.

En la carrera preliminar para Master C, D y E se impuso Juan Rau escoltado por Ariel Vergara y Gustavo Berger.

La competencia central, donde participaron 17 corredores de Elite y Master B, fue dominada por los integrantes del equipo Colner, que se situaron en las tres posiciones de privilegio.

A poco de iniciada la prueba de 75 minutos hubo un intento de Ponce de León, que fue prontamente neutralizado. A los 10 minutos, salió Pollio y se le unió Piriz.

Seis minutos después los que se destacaron del lote fueron Erro y Linares y más tarde se sumó Ponce de León. Y enseguida se distanciaron Erro y Pollio, quienes fueron ampliando la distancia hasta sacar la vuelta de ventaja, cuando se llevaban disputados 25 minutos.

A partir de allí y con las dos posiciones de privilegio virtualmente definidas, solo quedó la expectativa por el tercer lugar, al que finalmente arribó Espinoza tras superar por tres puntos a Ponce de León.

Estas fueron las clasificaciones registradas en la 8ª fecha del calendario 2025 de la Federación del Sud:

Elite, y Master B (75 minutos): 1) Matías Pollio (Punta Alta), 14 puntos y una vuelta de ventaja; 2) Guillermo Erro, 7 puntos y una vuelta; 3) Daniel Espinoza, 10 puntos; 4) Alan Ponce de León, 7; 5) Pablo Mércuri (primero en Master B), 6; 6) Abel Valladares, 5; 7) Ricardo Piriz, 5; 8) Marcelo Linares, 1; 9) Alex Poblete, sin puntos; 10) Aron Fernández; 11) German Marín; 12) Néstor Huaiquil; 13) Ariel Rodríguez; 14) Lucas Fri; 15) Franco Siebel y 16) Exequiel Delgado. Abandono: Nicolás Romero.

Master C, D, E y Damas: 1) Juan Rau (Punta Alta), 15 puntos; 2) Ariel Vergara, 6; 3) Gustavo Berger, 5; 4) Miguel Morello, 1; 5) Sergio Iriart, 1; 6) Daniel Loyzaga, sin puntos; 7) Julio Rau, 2 puntos y una vuelta menos; 8) Fátima Escobedo (primera en Damas); 9) Miguel Churrarin; 10) Daniel Martínez, 11) Miguel Giménez (primero en Master E), 12) Hugo Giménez.

Adherentes-debutantes mayores de 40 años: 1) Osvaldo Portugal; 2) Silvio Boca y 3) Claudio Pascual.

Adherentes-debutantes menores de 40 años: 1) Adriano Andes; 2) Emilio Loyzaga y 3) Adrián Sala.