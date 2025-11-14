Bahía Blanca | Viernes, 14 de noviembre

33.6°

Bahía Blanca | Viernes, 14 de noviembre

1° Encuentro de Comparsas Escolares PLAPLA: más de 600 chicos bailaron al ritmo de la música

De esta primer edición, participaron las Escuelas Primarias N° 33, 52 y 62. 

Con más de 600 estudiantes en escena, esta mañana se llevó a cabo un encuentro de Comparsas Escolares PlaPla en el Parque Independencia.

Este proyecto nació en febrero, a partir de las capacitaciones PLAPLA para docentes de Educación Artística. De allí, florecieron proyectos escolares que se trabajaron durante todo el ciclo lectivo, dando lugar a experiencias interdisciplinarias y comunitarias donde la escuela se transforma en un universo compartido.

Organizaron el evento el Instituto Cultural junto a Inspección de Educación Artística.

