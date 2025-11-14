1° Encuentro de Comparsas Escolares PLAPLA: más de 600 chicos bailaron al ritmo de la música

Con más de 600 estudiantes en escena, esta mañana se llevó a cabo un encuentro de Comparsas Escolares PlaPla en el Parque Independencia.

De esta primer edición, participaron las Escuelas Primarias N° 33, 52 y 62.

Este proyecto nació en febrero, a partir de las capacitaciones PLAPLA para docentes de Educación Artística. De allí, florecieron proyectos escolares que se trabajaron durante todo el ciclo lectivo, dando lugar a experiencias interdisciplinarias y comunitarias donde la escuela se transforma en un universo compartido.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Organizaron el evento el Instituto Cultural junto a Inspección de Educación Artística.