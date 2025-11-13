La sorpresiva convocatoria argentina para la United Cup de tenis

La Selección argentina presentó su convocatoria para la cuarta edición de la United Cup de tenis, a disputarse en enero del próximo año, en la que se destaca la presencia del tenista Sebastián Báez (45°) y la jugadora Solana Sierra (66°), de excelente temporada.

A los mencionados los acompañarán el experimentado Marco Trungelliti (136°), como segundo singlista masculino y la tenista Lourdes Carle (128°), como segunda singlista femenina, mientras que los doblistas serán Guido Andreozzi (33°) y Nicole Fossa Huego (110°) italiana que recientemente se nacionalizó argentina.

En la cuarta disputa del novedoso certamen de competencia entre seleccionados, Argentina buscará superar la fase de grupos por primera vez, habiendo caído en la primera instancia en 2023 y 2025, y sin haber clasificado al torneo de 2024.

Siendo un torneo pintoresco que le da color al inicio de cada temporada desde 2023, el seleccionado argentino presentó una sorpresiva convocatoria de cara a la próxima edición, cuyo sorteo de grupos se dará el próximo lunes 17 de noviembre, para luego fijar la fecha en la que se disputará.

Quien encabeza la convocatoria es Sebastián Báez. Siendo uno de los tenistas más destacados de la última camada masculina que se metió en el top 100, Báez llegó al ranking 18° de la ATP y fue el mejor jugador del país durante más de un año, aunque no se encuentra en un buen momento: cayó hasta el puesto 45° y ganó solo cuatro partidos a nivel ATP desde mayo de este año.

Otra convocatoria sorpresiva es la de Marco Trungelliti. El virtuoso y experimentado jugador de 35 años tuvo un año positivo para lo que ha sido su carrera, siendo campeón de manera consecutiva de los Challengers de Tulln, en Austria, y Targu Mures, en Rumania, por lo que tendrá su primera oportunidad de representar el país como mayor.

Doblistas

Como doblista masculino, al igual que en el año pasado, el elegido fue Guido Andreozzi, tercer jugador nacional mejor posicionado en el ranking por parejas y vigente campeón del Argentina Open y el ATP 250 de Bastad, en Suecia.

Femenino

Las elecciones singlistas del femenino fueron mucho más lógicas. La primera seleccionada es Solana Sierra, dueña de un 2025 de ensueño: la marplatense de 21 años fue campeona de dos WTA 125, dos W75 e incluso llegó a los octavos de final de Wimbledon, irrumpiendo con una fuerza impresionante en el top 100 y colocándose como la mejor argentina del ranking femenino.

La segunda convocada fue Mariah Lourdes Carlé. Nacida en Daireaux, la jugadora de 25 años es la segunda mejor argentina del ranking y tiene una vasta experiencia jugando para la Selección, entre la United Cup y la Billie Jean King Cup, aunque no tuvo un gran 2025, con los cuartos de final del WTA 250 de Iasi, Rumania, como su mejor resultado.

Otra convocatoria llamativa es la de Nicole Fossa Huergo. La especialista en dobles, que se encuentra atravesando el mejor momento de su carrera, nació en Italia pero, desde esta semana, representa a la Argentina debido a la nacionalidad de sus abuelos. El mejor resultado de su año fue el título en el WTA 125 de Rende, en Italia, en compañía de la georgiana Ekaterine Gorgodze. (NA).