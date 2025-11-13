Aprevide no sancionará a Gimnasia La Plata por la agresión con un martillo al árbitro Falcón Pérez

La Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (Aprevide) no sancionará a Gimnasia La Plata por la agresión con un martillo de seguridad que recibió el árbitro Yael Falcón Pérez en el partido del lunes ante Vélez en el estadio Juan Carmelo Zerillo.

El argumento que utilizó el organismo es que el agresor fue rápidamente identificado, lo que permitió aplicar el derecho de admisión de manera individual y no extender la responsabilidad al club.

Gracias al sistema de cámaras de seguridad del estadio Juan Carmelo Zerillo, el hincha fue identificado como Franco Suárez que, al momento de su detención, portaba una bengala entre sus pertenencias, lo que agravó su situación judicial. Ahora, Suárez enfrenta una causa contravencional y podría recibir el derecho de admisión en todos los estadios de fútbol de la Argentina.

El hecho se dio el lunes en el marco del partido correspondiente a la anteúltima fecha del Grupo B del Torneo Clausura, cuando el delantero Marcelo Torres marcó el 1-0 para Gimnasia ante Vélez a los 33 minutos del primer tiempo.

En ese momento, Suárez arrojó un martillo de seguridad que impactó en el césped y luego rozó el rostro del árbitro Falcón Pérez, obligando a interrumpir el partido. Al constatarse que el juez principal no sufrió lesiones, el encuentro continuó y finalizó con victoria 2-0 del "Lobo". (NA).