La banda LASALA4 ofrecerá un concierto en la Casa Coleman

La banda LASALA4 ofrecerá un concierto este viernes 14 de noviembre a las 21 en la Casa Coleman (avenida Alem 41, primer piso), donde presentará su propuesta musical que cruza la canción popular argentina con estéticas urbanas contemporáneas.

Las entradas, a un valor de 15 mil pesos, se puede comprar en la boletería de la Biblioteca Rivadavia (avenida Colón 31): de lunes a viernes de 10 a 17, sábados de 9 a 12 y una hora antes del espectáculo. Y en la boletería del Teatro Municipal, (Alsina 4‎25), una hora antes de la función.

Con un sonido que combina soul, funk y folk, el grupo propone un viaje sonoro donde la tradición y la experimentación dialogan con delicadeza, calidez y profundidad. En escena, cada interpretación busca renovar la canción desde la raíz, con arreglos cuidados y una fuerte impronta colectiva.

El proyecto está integrado por Pablo Lasala (voz y teclados), Federico García Del Cerro (bajo), Fernando Zwenger (guitarra eléctrica) y Alejandro “Búho” Briglia (batería). A ellos se suma la colaboración de Sergio “Laucha” Iencenella, reconocido músico, productor e ingeniero de sonido bahiense.

Lasala, referente de la escena local con una extensa trayectoria como cantautor, intérprete y arreglador, presenta en esta formación una síntesis entre raíz y modernidad, uniendo emoción, sutileza y groove.