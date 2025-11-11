Secuestraron en Bahía una lancha sustraída en Monte Hermoso

La Policía de Monte Hermoso, con la colaboración de su par de nuestra ciudad y Coronel Rosales, recuperó en Bahía una lancha que había sido denunciada como sustraída el pasado domingo a la noche en la ciudad balnearia.

Por el hurto se investiga a un exdueño de la embarcación, dueño de los dos inmuebles allanados y quien por el momento continúa en libertad.

La investigación se originó sobre las 22.20 del domingo, cuando Carlos Luciano Alaiz, de 42 años, denunció la desaparición de una lancha blanca, con motor Mercury negro, de 40HP, que se encontraba en un terreno ubicado en Río Dulce y Pandeles, de Monte Hermoso.

El hombre relató que la unidad la había "comprado de palabra" y que la había visto por última vez sobre las 18 del sábado.

Al revisar las cámaras del centro de monitoreo se pudo establecer que la lancha fue retirada de Monte -pasada la medianoche- con una camioneta Toyota Hilux gris, patente AB957PX.

Se pudo establecer que dicho vehículo es de un exdueño de la lancha, quien vive en Villa del Mar, partido de Coronel Rosales y que, según el denunciante, tendría documentación de la misma en su poder.

El juez de Garantías N° 3, Alberto Manzi, ordenó dos allanamientos, uno en Chacabuco al 200 de Villa del Mar y otro en Fortinero al 1.300 de Bahía, ambas propiedades del exdueño de la embarcación.

Los operativos se hicieron hoy y en nuestro medio se logró recuperar la lancha, mientras que en la localidad rosaleña se secuestró la Toyota utilizada.

Por el momento no se informó sobre aprehendidos y se dijo que continúa la investigación.