Encontraron en un descampado una moto denunciada como robada

La Policía de Punta Alta informó que encontró abandonada en un descampado una moto que había sido denunciada como robada minutos antes.

Según indicaron desde la Comisaría local, alrededor de las 13:15 recibieron la denuncia de una vecina que había dejado su moto estacionada en la vereda de una casa en Mitre al 1.000 y al salir ya no estaba. Agregó que en la baulera del vehículo tenía su billetera con documentación y dinero en efectivo.

De recorridas por el sector, los efectivos lograron hallar a tres cuadras del lugar, en un descampado de Saenz Peña al 400, una moto marca Gilera Smash 110cc.

La moto, sin faltantes y sin ocupantes, fue restituida a su propietaria, junto con sus pertenencias.

