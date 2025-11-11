¡El básquet vuelve a la calle!: se presentó el 3x3 Milanno de Mayores

Martín Segal (Milanno), Guillermo Barco (Presidente ABB), Leonardo Gómez Talamoni (Vicepresidente de la ABB), Francisco Mandará (coordinador de Comunicación Institucional de la ABB) y Fernando Rabbione (Milanno) presentaron el torneo. Fotos: ABB

La Asociación Bahiense de Básquet (ABB) presentó oficialmente la competencia "3x3 Milanno" de Mayor, en el local gastronómico que le da nombre al evento.

Del encuentro participaron Guillermo Barco (presidente de la ABB), Leonardo Gómez Talamoni (vicepresidente), Francisco Mandará (coordinador de Comunicación Institucional), y los representantes de Milanno, Fernando Rabbione y Martín Segal quienes destacaron el valor de esta alianza que une deporte, gastronomía y comunidad.

El torneo se desarrollará el próximo domingo, de 17 a 20, sobre la Avenida Alem (altura 700), con un formato streetball que transformará el asfalto en un escenario de competencia, música y espectáculo.

La ABB destacó el acompañamiento del Municipio de Bahía Blanca, que logró cortar una cuadra completa de la tradicional avenida para montar la cancha, livings, puestos de hidratación y un espacio urbano con DJ en vivo, todo con transmisión por streaming a través del canal oficial de YouTube de la Asociación.

"Queremos que el básquet vuelva a la calle, que se viva con la gente cerca y con toda la energía que caracteriza a Bahía”, expresó el presidente Guillermo Barco.

"El 3x3 Milanno de Mayores combina identidad, innovación y pertenencia. Es básquet, pero también es cultura, música y encuentro”, agregó Leonardo Gómez Talamoni.

El evento forma parte del Tour 3x3 Milanno, una propuesta que la ABB viene impulsando desde comienzos de año y que ya tuvo dos exitosas paradas: una en Monte Hermoso, durante la primavera, con participación de las categorías U15 y U17, y otra en Villa Mitre, destinada al básquet femenino.

Con esta nueva edición de Mayores en Avenida Alem, el tour suma un cierre de temporada con un formato abierto, vibrante y totalmente gratuito para el público.

Durante la presentación, los representantes de Milanno confirmaron la continuidad de la #PromoBásquet, una propuesta gastronómica especial pensada para acompañar el evento: sándwich de milanesa de pollo (capresse o napolitano) más bebida, a un valor promocional de $12.000.

Desde la Asociación informaron que la iniciativa refuerza el espíritu de integración entre el deporte y la gastronomía local, haciendo del torneo una experiencia completa para quienes disfruten la jornada desde la calle.

Además, Basket Capital se sumará al evento con una propuesta interactiva que incluirá juegos, premios y dinámicas participativas para el público, aportando una experiencia diferente y cercana al espíritu callejero del 3x3.

Asimismo, informaron que el cierre musical estará a cargo de Bronx Social Club, que acompañará la jornada con la participación del DJ Tomás Ojeda, reforzando el ambiente urbano y festivo que caracterizará esta edición.

Por su parte, Francisco Mandará, coordinador de Comunicación de la ABB, destacó el avance del proyecto y el rol de la comunicación institucional en esta nueva etapa:

“Estamos muy contentos de ver cómo la ABB sigue creciendo, no solo en lo deportivo sino también en su manera de comunicar y vincularse con la comunidad. Este evento refleja una renovación en la forma de contar lo que hacemos: con cercanía, identidad y una mirada moderna. Agradecemos a todos los que lo hacen posible —clubes, sponsors, municipio y medios— por acompañar este proceso que consolida al básquet como parte del ADN de Bahía Blanca.”

El 3x3 Milanno de Mayores cuenta con el acompañamiento de Signos Indumentaria, Molten, LaNueva.com, Flex MKT, FM Ciudad, POINT Sportwear, la Federación Bonaerense de Básquetbol, Coca-Cola, Basket Capital, Capitanes y Bronx Social Club, que garantizarán una presencia de primer nivel y refuerzan el compromiso conjunto con el crecimiento del básquet local.

Con una propuesta moderna, callejera y abierta a toda la comunidad, la ABB busca consolidar este formato como un nuevo clásico de la ciudad.