La Asociación Bahiense presentó el 3x3 Femenino junto a Milanno, Innova y Villa Mitre

El momento de la presentación en el José Martínez. Fotos: ABB.

En el marco del cierre del Octubre Rosa, la Asociación Bahiense de Básquetbol (ABB) presentó oficialmente el 3x3 Femenino, una propuesta que combina deporte, prevención y comunidad.

El torneo se desarrollará el domingo 2 de noviembre en el estadio José Martínez de Villa Mitre, y reunirá a equipos de toda la ciudad bajo una misma consigna: promover la participación de las mujeres y acompañar la concientización sobre la detección temprana del cáncer de mama.

La presentación tuvo lugar en las instalaciones del club tricolor y contó con la participación de autoridades institucionales y representantes de las marcas que acompañan la iniciativa.

Estuvieron presentes Leonardo Gómez Talamoni, vicepresidente de la ABB; Francisco Mandará, coordinador de comunicación; Martín Segal y Cristian Schmidt, socios de Milanno; y Sebastián Pagani, gerente general de Innova Diagnóstico por Imágenes y Cristian González, directivo tricolor.

“Este 3x3 tiene un valor simbólico enorme: cerrar el mes rosa desde el deporte femenino, con la participación de las jugadoras, los clubes y las marcas que siempre nos acompañan”, expresó Leonardo Gómez Talamoni, vicepresidente de la ABB.

Por su parte, Francisco Mandará, coordinador de comunicación de la Asociación, destacó la relevancia de este tipo de actividades.

“La modalidad 3x3 nos permite seguir acercando el básquet a nuevos públicos. Es una forma dinámica, integradora y participativa de vivir el deporte, con un mensaje social que va más allá de la competencia", manifestó.

El 3x3 Femenino ABB – Milanno – Innova se enmarca dentro de las acciones que la Asociación Bahiense de Básquet impulsa para fortalecer el desarrollo del básquet femenino, promover la igualdad de oportunidades y visibilizar el compromiso del deporte con causas sociales de gran valor.

La jornada del domingo 2 de noviembre promete ser una verdadera fiesta: deporte, música, prevención y comunidad se encontrarán una vez más bajo una misma consigna que refleja el espíritu de la ciudad.

Bahía Blanca, la capital nacional del básquetbol, se prepara para vivir un nuevo encuentro donde el juego, la prevención y la pertenencia se dan la mano.