Se define la clasificación a la Copa Libertadores 2026: los días y horarios claves de la última jornada

La fase regular del Torneo Clausura llega a su fin y, además de la definición por los playoffs, se avecina una lucha apasionante por los últimos cupos a la Copa Libertadores 2026.

Con Boca, Rosario Central, Platense e Independiente Rivadavia ya con un boleto asegurado, el foco está puesto en quiénes ocuparán los lugares restantes por la Tabla Anual, que determinará el repechaje o, en caso de que alguno de los equipos que ya cuentan con un cupo se consagren en el Torneo Clausura, el pase directo.

El sábado a las 17.00 horas, Godoy Cruz y Deportivo Riestra protagonizarán un duelo imperdible en Mendoza, un partido crucial para los visitantes, que marchan quintos en la tabla con 51 puntos y ya tienen asegurada, al menos, su clasificación a la Copa Sudamericana.

Más tarde, a las 19.15 horas, San Lorenzo recibirá a Sarmiento, buscando un triunfo que le permita sostenerse dentro de los puestos de clasificación a torneos internacionales, ya que se ubica séptimo con 50 unidades, y en caso de que alguno de los equipos clasificados se consagre campeón, puede llegar al repechaje.

El domingo traerá el plato fuerte de la jornada, con partidos en simultáneo que podrían definir la suerte de varios candidatos. A las 17.00, Vélez recibirá a River en Liniers, en un duelo determinante para el equipo de Marcelo Gallardo, que se ubica cuarto con 52 puntos y necesita ganar para mantener la esperanza de ingresar a la Copa Libertadores.

Por otro lado, Argentinos Juniors, tercero con 54 unidades y actualmente en zona de repechaje, visitará a Estudiantes de La Plata desde las 20.15 horas y, en caso de ganar, se quedará con el puesto tan disputado.

A la misma hora, se disputarán dos encuentros más con fuerte impacto en la tabla anual: Newell’s ante Racing en Rosario, y Boca frente a Tigre en la Bombonera. El conjunto de Avellaneda, que cuenta con 50 puntos, necesita ganar y esperar resultados para aspirar a tener chances en el futuro de ingresar a la competencia internacional.

Por el lado del “Matador”, cuenta con 49 puntos, buscará sumar ante un Boca ya clasificado para mantenerse dentro de los puestos de Sudamericana o, con una combinación favorable, soñar con el salto a la Libertadores.