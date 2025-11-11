Dólar en Bahía Blanca: a cuánto cerraron este martes todas las cotizaciones

El dólar oficial finalizó esta tarde su cotización a un valor promedio de $1.450,51 para la venta y de $1.396,59 para la compra en Bahía Blanca, registrando una baja del 0,01% en relación al cierre del lunes.

En tanto, el dólar blue marcó $1.445,00 (+0,35%) para la venta en nuestra ciudad, mientras que se ofreció a $1.430 (+0,35%) en las financieras de la city porteña.

El dólar Tarjeta, por su parte, cerró a $1.878,50 (0,00%), el MEP cotizó a $1.456,17 (+0,16%), y el Contado con Liquidación (CCL) se ubicó en $1.480,26 (-0,16%).

El Riesgo País, en tanto, medido por la consultora JP Morgan, se posicionó en 598 puntos básicos (-0,17%).