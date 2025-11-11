La Policía confirmó el hallazgo del cuerpo de la mujer que estaba desaparecida en Necochea

La desesperada búsqueda de Débora Damaris Bulacio del Valle, la mujer de 38 años desaparecida desde el fin de semana en Necochea, terminó esta tarde con un trágico desenlace.

En las últimas horas, personal policial encontró su cuerpo en la zona del Lago de los Cisnes, dentro del Parque Miguel Lillo.

La víctima pasó el último fin de semana con su pareja Ángel Gutiérrez, que se encuentra detenido y fue imputado por femicidio doblemente agravado.

Noticia en desarrollo