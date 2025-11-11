Maximiliano Meza sufrió una grave lesión y tendrá que ser operado nuevamente

Se confirmó la lesión del mediocampista de River, Maximiliano Meza, que se había retirado entre lágrimas en el Superclásico ante Boca; los estudios arrojaron una avulsión del tendón rotuliano de la rodilla izquierda y deberá afrontar entre tres y cuatro meses de recuperación.

La jugada que encendió todas las alarmas ocurrió cerca de la media hora de partido en La Bombonera. Meza se resbaló y recibió un golpe directo en su rodilla operada, quedando tendido en el piso y tomándose la cabeza en señal de dolor. Ya fuera del estadio, fue visto con una férula inmovilizadora antes de dirigirse a realizarse los estudios que terminaron confirmando un nuevo y duro revés en su carrera.

La lesión vuelve a poner en foco un problema físico que lo persigue desde hace tiempo. Tras la participación de River en el Mundial de Clubes, Meza decidió operarse por una tendinitis crónica en el tendón rotuliano y volvió recién en octubre.

Sin embargo, desde entonces encadenó recaídas: molestias en febrero y abril, otra lesión en junio —una pequeña fractura de costilla— y la larga recuperación tras la cirugía de julio. Solo en 2025, entre distintas dolencias, ya acumula 198 días fuera de las canchas.

En los próximos días, el ex Independiente será nuevamente intervenido quirúrgicamente para iniciar un proceso de rehabilitación que apunta a devolverlo a la actividad recién en 2026. (NA)