“Creo en las instituciones y quiero que se sepa la verdad”, expresó Makintach

La jueza Julieta Makintach, acusada por participar en el documental que provocó la nulidad del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona, dialogó en exclusiva con la Agencia Noticias Argentinas y expresó que "cree en las instituciones", a la vez que reclamó: "Quiero que se sepa la verdad".

La magistrada, que volvió a declarar este martes en el Edificio Anexo de la Cámara de Senadores bonaerense, reiteró su inocencia y manifestó: "Confío en el Jurado de Enjuiciamiento".

En este sentido, la ex titular del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) número 2 de San Isidro afirmó sus deseos de que "se sepa la verdad" sobre lo ocurrido en el debate oral y público por el fallecimiento del astro argentino.

"Creo en las instituciones", añadió Makintach, quien denunció a su colega Maximiliano Savarino por presunto falso testimonio. (NA)