Pese a los anuncios del Boletín Oficial, Adorni corrige el organigrama de la Jefatura de Gabinete

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, tiene en mente la redefinición de la estructura oficializada esta madrugada en el Boletín Oficial, y en eso trabaja junto al ministro del Interior, Diego Santilli, a raíz de algunos errores en la redacción del decreto.

El Poder Ejecutivo diseña un nuevo decreto para publicar con la intención de subsanar algunos traspasos. El más importante es el cambio del Registro Nacional de las Personas (RENAPER), que junto a la Dirección Nacional de Migraciones, figuran a partir de hoy bajo la órbita del Ministerio de Seguridad.

La intención de la administración libertaria es que el RENAPER vuelva a depender del Ministerio del Interior.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Asimismo, hay intenciones de revisar el traspaso de la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes que lidera Daniel Scioli aunque aún restan definiciones.

Los principales detalles serán discutidos por los flamantes funcionarios en las próximas horas, luego de que el exvicejede del gobierno porteño, Diego Santilli, jure formalmente esta tarde en el Salón Blanco de Casa Rosada.

Por los pasillos de Balcarce 50 aseguran que el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 793/2025, que informó de las modificaciones en la Ley de Ministerios, contempla errores por la urgencia de las designaciones. “En el apuro hay cosas que salieron mal disparadas”, confesó una fuente.

“Teníamos que sacar sí o sí el decreto ayer porque sino no avanzábamos y por cuestiones burocráticas y un tema de firmas debíamos hacerlo, pero quedaron cosas sin hablar y algunas otras mal definidas”, argumentó un funcionario.

El nueva tándem federal tiene previsto sentarse a reestructurar las áreas. Sin embargo, ratifican el desprendimiento de Migraciones que lo absorberá la cartera que, a partir del próximo 10 de diciembre, liderará Alejandra Monteoliva, del riñón de Patricia Bullrich.

Las nueva disposiciones entrarán en vigor con la publicación del decreto y serán remitidas a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso de la Nación para su tratamiento conforme la ley vigente. (NA)