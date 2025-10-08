En modo campaña, Kicillof participará con Taiana de un plenario militante

El gobernador, Axel Kicillof, y el candidato a diputado nacional, Jorge Taiana

El gobernador bonaerense Axel Kicillof visitará este jueves La Matanza, donde formará parte de un plenario de la militancia para delinear la organización de la campaña electoral de Fuerza Patria de cara a las elecciones del 26 de octubre.

La actividad se llevará a cabo a puertas cerradas desde las 16 en el Polideportivo Presidente Perón y se espera por la presencia de los candidatos de la alianza peronista, entre ellos, Jorge Taiana, quien encabeza la lista bonaerense de Fuerza Patria.

El gobernador, junto al intendente local Fernando Espinoza, estarán al frente de un encuentro con fiscales y militantes.

Previamente, el mandatario bonaerense dará continuidad a sus recorridas de gestión para fortalecer la campaña proselitista con un acto en Ensenada, tierras de Mario Secco, intendente cercano al gobernador.

En ese municipio de la Tercera Sección Electoral, Kicillof participará desde las 10 de la Apertura de la Jornada Provincial de Salud Mental. Mientras que más tarde, desde las 13, arribará a Escobar para participar de la Fiesta de la Flor.

Jorge Taiana también es ex Canciller

Así, el gobernador sigue apostando por los actos de gestión en el territorio para apuntalar la campaña de Fuerza Patria, cuando resta menos de un mes para los comicios legislativos de medio término a nivel nacional. (con información de Noticias Argentinas)