Se viene el Día de la Familia de los municipales

Sin detalle librado al azar, está todo listo para que el próximo sábado, entre las 14 y las 18, los trabajadores municipales disfruten el “Día de la Familia”, organizado por el STMBB a través de la secretaría de Juventud.

Por segundo año consecutivo, los afiliados al gremio, acompañados por sus familiares, podrán pasar una tarde plagada de actividades en el predio de Fragata Sarmiento 74.

Con acceso gratuito (el único requisito es inscribirse en el sitio stmbb.com.ar/predio), sólo tienen que llevar reposera y equipo matero para pasar un gran día en el hermoso espacio recreativo.

“Invitamos a todas las familias que componen el sindicato de trabajadores municipales a compartir un día al aire libre. Además del afiliado y su núcleo familiar directo, también pueden venir tíos y abuelos. O bien, los egresados del sistema con sus nietos”, señaló Lorena Malvar, secretaria general Adjunta y una de las impulsoras de esta jornada.

“Lo único que necesitamos es que el clima nos acompañe. Después está todo dado para que la familia municipal disfrute un evento con muchas sorpresas”, añadió Nadia Vázquez, secretaria de Juventud, donde surgió la inquietud de este agasajo.

La organización tiene previstos juegos recreativos para chicos y grandes, música en vivo con la presentación de Kaiser Carabela, clases de zumba, inflables y sorteos.

Se podrán utilizar los bancos y las mesas que se construyeron en distintos lugares del predio, además de los juegos infantiles que se fueron instalando y renovando en el último tiempo.

“Desde el gremio vamos a entregar tortas, cubanitos, agua caliente y demás. La idea es que sea un picnic masivo, pasar un momento lindo entre todos, divertirnos con las actividades y que los más pequeños disfruten el predio y los juegos que tenemos preparados”.

Obviamente, la seguridad de los asistentes es prioridad para el STMBB.

“Se contrató un servicio de ambulancia y habrá presencia de Defensa Civil. Nunca está de más la prevención por si llega a suceder algo inesperado”, manifestó Nadia.

Este Día de la Familia comenzó a celebrarse en el STMBB 2024, tras evaluar que ningún otra organización sindical tenía previsto algo semejante.

“Fuimos pioneros en ese sentido. Hasta allí hacíamos algo para el Día de la Madre o para el Día del Padre, pero no algo tan abierto y multitudinario como esto. El año pasado acudieron más de 1.500 personas y para el próximo sábado esperamos aún más concurrencia. Por eso, no se puede dejar nada librado al azar. Lo único que nos puede complicar es la lluvia”.

“La experiencia del año pasado también nos permitió aprender de algunos errores y subsanarlos para ésta”, añadió.

Obviamente que Nadia no puede hacer todo sola. Para ello, cuenta con más de 40 compañeros que la secundan.

“Estoy orgullosa de liderar esta secretaría de Juventud, que es una de las pocas activas en los gremios. De nuestros encuentros surgen muchísimas ideas, en las que trabajamos todos juntos. Yo estoy desde 2014 y la cantidad de cosas que se han hecho es impresionante. En ese sentido, también debemos agradecer el apoyo incondicional de nuestro secretario general, Miguel Agüero, y de Lorena Malvar, actual secretaria general Adjunta”.

Debido a la repercusión que tuvo este evento, Vázquez recordó la importancia de inscribirse previamente en la página web del STMBB.

“Nos ayudará mucho en la logística y en la organización. Porque no es lo mismo organizar actividades para 1.000 personas que para 3.000 o más”.

Los viajes para chicos

La secretaría de Juventud, comandada por Nadia Vázquez y acompañada por más de 40 colaboradores, también afronta otro tipo de desafíos, como son los viajes para los hijos de afiliados.

Este año, ya hicieron dos a Mundo Marino, con dos colectivos completos. Y para diciembre subieron la apuesta: proponen una experiencia inolvidable para disfrutar de una de las 7 maravillas naturales del mundo, como son las Cataratas del Iguazú.

“La fecha ya está: será del 11 al 15 de diciembre, para chicos y chicas de 12 a 16 años. El paquete se puede pagar en cuotas y a un precio accesible para el trabajador municipal”, explicó Nadia.

Las inscripciones se pueden realizar en stmbb.com.ar/juventud/ o bien recabar mayor información en el teléfono 291-4235566.

“Ya se reservaron más de 20 lugares, así que estamos ilusionados en completar rápidamente el primer colectivo. Y después veremos si agregamos otro. Hacía un tiempo que no organizábamos algo para esta franja de edad. Los últimos viajes fueron para más pequeños”.