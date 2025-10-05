Bahía Blanca | Domingo, 05 de octubre

Sociedad.

Hoy, Suiza en la Cocina del Puerto del Museo de Ingeniero White

Hoy domingo, de 15 a 19, las dulzuras de Suiza llegan a la Cocina del Museo del Puerto.

Este domingo el grupo de Pastelería Suiza trae a la mesa de la cocina karottenkuchen, apfelkuchen, schokoladenregen, basler, palmeritas y masitas surtidas, entre otros riquísimos platos. Además, Aldana Donofrio comparte un repertorio popular con su acordeón y Pochy Genovali canta unos tangazos llenos de historia de White. ¡Y por supuesto el chocolate de la Asociación Amigas!

De 15 a 19, en la Cocina del Museo del Puerto, Guillermo Torres y Cárrega

Sociedad.

