Hoy, Suiza en la Cocina del Puerto del Museo de Ingeniero White

Este domingo el grupo de Pastelería Suiza trae a la mesa de la cocina karottenkuchen, apfelkuchen, schokoladenregen, basler, palmeritas y masitas surtidas, entre otros riquísimos platos. Además, Aldana Donofrio comparte un repertorio popular con su acordeón y Pochy Genovali canta unos tangazos llenos de historia de White. ¡Y por supuesto el chocolate de la Asociación Amigas!

De 15 a 19, en la Cocina del Museo del Puerto, Guillermo Torres y Cárrega