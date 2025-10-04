Los resultados de Palihue en el primer día del Nacional de Clubes femenino

Comenzó en Villa Carlos Paz, Córdoba, el decimocuarto campeonato Nacional de Clubes que cuenta con la participación de Palihue de nuestra ciudad.

Las representantes de la Unión de Rugby del Sur integraron la zona más dura junto con Taborin RC (Córdoba), las últimas campeonas, y con Casa de Padua (2º de URBA).

La jornada para las Verdes comenzó con caída ante Casa de Padua por 24 a 10, cotejo en el que los tries bahienses llegaron en la segunda etapa vía Lucía Verdugo y la capitana Sheila González.

En la segunda presentación, ante las campeonas de la edición 2024, fue derrota por 44 a 7 en el último cotejo de la jornada.

El único try fue de Candela González, convertido por Naara Jurado.

Con estos marcadores Palihue finalizó en el 3º lugar de la zona 1 y jugará este domingo a las 10 una de las semifinales por Copa de Bronce ante Patagonia RC (Neuquén). Que fue el equipo que finalizó en el 3º lugar de la zona 4.

Palihue cuenta con estas jugadoras: Agustina Ardura, Sheila González Basualdo, Mayra Rodríguez, Naara Jurado, Lucía Verdugo, Belén Cánepa, Candela González Verdugo, Victoria Cánepa, Isabella Gaspar Velázquez, Sofía Almirón, Amparo Lucotti, Nadia Ferenz, Candela Pombo, Emilia Cos y Lucía Shap.

Son dirigidas técnicamente por Luciano Di Benedetto y Eliana Teófilo.

A continuación, todos los resultados suministrados por la Unión Argentina de Rugby: