MotoGP: Bezzecchi remonta y gana la carrera sprint del GP de Indonesia

El italiano Marco Bezzecchi ganó la carrera sprint del Gran Premio de Indonesia de MotoGP, disputada en el circuito de Mandalika, tras remontar desde la octava posición. Aunque partió desde la pole position, tuvo una mala salida, pero gracias a su habilidad y estrategia, logró recuperar terreno y cruzar primero la línea de meta.

El GP de Indonesia (24 vueltas) se correrá este domingo a las 9, hora de nuestro país. Lo emitirá ESPN.

La carrera, marcada por la imprevisibilidad que caracteriza a Mandalika, tuvo al español Fermín Aldeguer (Ducati Desmosedici GP24) liderando buena parte de la prueba. Aldeguer mostró gran ritmo y consistencia, pero no pudo sostener la punta en las vueltas finales, terminando segundo y llevándose 9 puntos. Completó el podio el también español Raúl Fernández (Aprilia RS-GP), quien sumó 7 unidades, consolidando un podio claramente dominado por Aprilia y demostrando la fortaleza del equipo italiano en esta primera mitad de temporada.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

El campeón del mundo, Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP25), vivió una carrera complicada. Tras verse involucrado en un incidente con Alex Rins (Yamaha YZR M 1), el piloto español recibió una penalización de 'vuelta larga', lo que lo relegó hasta la séptima posición. Con 4 puntos, Márquez sumó menos de lo esperado, dejando en evidencia que Mandalika sigue siendo un circuito difícil incluso para los más experimentados.

Otro español destacado fue Álex Márquez, quien terminó cuarto y sumó 6 puntos, mientras que Joan Mir se ubicó quinto con 5 unidades. Franco Morbidelli logró la sexta posición, sumando 3 puntos, seguido de Fabio Di Giannantonio y Miguel Oliveira, quienes cerraron el top 9 con 2 y 1 punto, respectivamente.

Por su parte, Pecco Bagnaia sufrió otro revés, cruzando la meta en la 14ª posición. Esta situación le hace perder terreno en la lucha por la tercera posición del campeonato, donde Bezzecchi se posiciona como su principal rival. La carrera sprint del GP de Indonesia consolidó a Marco como uno de los protagonistas del torneo y demostró que la remontada y la paciencia pueden marcar la diferencia incluso en escenarios tan impredecibles como Mandalika.

Con este resultado, el GP de Indonesia continúa mostrando su carácter imprevisible y deja claro que la lucha por el campeonato está más abierta que nunca, con Bezzecchi y Aldeguer imponiéndose como principales animadores en la temporada de MotoGP 2025.

Lo que sumaron

El top 9 de la carrera Sprint del GP de Indonesia:

Marco Bezzecchi - 12 PTS

Fermín Aldeguer - 9 PTS

Raúl Fernández - 7 PTS

Álex Márquez - 6 PTS

Joan Mir - 5 PTS

Marc Márquez - 4 PTS

Franco Morbidelli - 3 PTS

Fabio Di Giannantonio - 2 PTS

Miguel Oliveira - 1 PT