Torneo Regional: Liniers debuta recibiendo a Sporting, que llega ganador

Liniers y Sporting se medirán esta tarde por la seguna fecha del Torneo Regional Federal Amateur, del que participarán más de 300 equipos entre los cuales cuatro ascenderán al Federal A.

El encuentro correspondiente al grupo 2 de la Región Bonaerense Pampeana Sur comenzará a las 16, se jugará en el Doctor Alejandro Pérez y será dirigido por Franco Yazky.

Para el Chivo será su debut en la competencia, luego de tener fecha libre en la primera jornada.

Para este certamen, el albinegro sumó como refuerzos a tres caras conocidas: Gonzalo Bárez (tras dos años en el ascenso de Italia), Joaquín Parra (jugó el Federal A para Germinal) y Julián Monteverde (de paso por Villa Mitre).

El elenco puntaltense, en tanto, venció a Bella Vista (tendrá fecha libre) en la primera fecha y debutó triunfador en la competencia.

Apostando a la rotación por apuntar sus fuerzas al torneo local, el rojinegro se impuso en Punta Alta por 1 a 0 con gol de Sebastián Mendoza.

*Cómo sigue

Luego de dos ruedas, el primero de la zona avanzará a los cruces de eliminación directa por regiones, con 16 equipos en carrera (octavos de final), a partido y revancha hasta la final.

El ganador de la última llave accederá a la Etapa Final, donde jugará un partido único y en estadio neutral en busca del ascenso a la tercera categoría del fútbol argentino.

La actividad continuará el domingo 2 de noviembre, cuando se enfrenten Liniers y Sporting y descanse Bella Vista.

*El fixture

-Tercera fecha (9/11)



Bella Vista vs Liniers

Libre: Sporting



-Cuarta fecha (16/11)



Bella Vista vs Sporting

Libre: Liniers



-Quinta fecha (23/11)



Sporting vs Liniers

Libre: Bella Vista



-Sexta fecha (30/11)



Liniers vs Bella Vista

Libre: Sporting