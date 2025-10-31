A Comercial le alcanzó con dos para meterse en semifinales y el resto va a tercer partido
El único que pasó en el torneo de Segunda lo hizo en desventaja (7º contra Argentino, 2º). También triunfaron Altense, Ateneo y Sportivo Bahiense.
Comercial (7º) dio la sorpresa en los cuartos de final, venciendo nuevamente a Argentino (2º), por 84 a 55 (2-0), y curiosamente fue el único que aseguró su clasificación a semifinales del torneo de Segunda, César "Tito" Loustau.
El resto de las series quedaron igualadas en uno.
Altense (8º) se dio el gusto de ganarle por primera vez en la temporada a Barrio Hospital (1º), 87 a 85, en suplementario (79-79).
En tanto, Ateneo (6º) derrotó a El Nacional (3º), por 75 a 70 y Sportivo Bahiense (5º) superó a Independiente (4º), por 78 a 63.
Los tres partidos que determinarán los restantes clasificados a semifinales se jugarán el martes, invirtiendo nuevamente las localías.
Altense 87, Barrio Hospital 85
Altense lo hizo: venció a Barrio Hospital, 87 a 85 en suplementario (79-79) y ahora le tiró la presión al número 1.
Luciano Fortelli, con un triple, mandó el partido a suplementario, y el verde se mantuvo firme en los cinco minutos.
Juan Manuel Bicondoa fue el goleador, com 19 puntos; Bruno D'Amico colaboró con 10 (2-2 en triples) y 8 rebotes; Braian Baier sumó 6 recobres, más 9 puntos y Daniel Agalupe completó 14 puntos, además de 10 de Mateo Ortega (2-4 en triples).
En Barrio, hubo 19 puntos y 13 rebotes de Tomás Bussetti; 19 (con 4-7 en triples) de Luciano Fortelli y 16 rebotes de Herman Banegas.
Altense (87): M. Ortega (10), J.M. Bicondoa (19), B. Baier (9), B. D'Amico (10), N. Zanabria (5), fi; D. Agalupe (14), L. Jaimes (10), M. Simoncini, Nahuel Altamirano (8) y J. Gómez (2). DT: Nicolás Altamirano.
Barrio Hospital (85): L. Fortelli (19), E. Benedetti (13), S. Branciforte (7), J.L. Martínez (8), H. Banegas (8), fi; M. Fernández (3), T. Bussetti (19), A. Andreanelli (8) y T. Galant. DT: Claudio Queti.
Cuartos: Altense, 14-21; 33-44 y 53-56.
Tiempo regular: 79-79.
Cancha: Armando Traini (Altense).
Árbitros: Marjorie Stuardo, Lucas Andrés y Joaquín Irrazábal.
Serie: 1-1.
Comercial 84, Argentino 55
Comercial ganó el cuarto partido consecutivo y volvió a hacerse fuerte en cancha de Villa Mitre, superando a Argentino, por sorprendente 84 a 55 y metiéndose en semifinales, después de clasificar a playoffs teniendo que jugar el play in.
El portuario tiró toda la experiencia encima y pocas chances de recuperación le dio al celeste, que había llegado a esta instancia siendo el mejor del segundo tramo.
El verdiamarillo tuvo un alto rendimiento colectivo e individual, por caso Franco Cardone (16 puntos y 9 rebotes), Nicolás Antonelli (24 puntos, con 3-6 en t3 y 7-11 en t2)Manuel Maina (18 unidades con 7-7 en dobles, y 5 recobres), m´ñas Giuliano Barcala (8 puntos, 5 asistencias y 5 rebotes).
En la visita, Gerónimo Rausch, que potenció al plantel con su llegada, cerró con 17 puntos y 12 rebotes.
Comercial (84): N. Antonelli (24), J.C. Reschini (6), M. Maina (18), M. Álvarez, F. Cardone (16), fi; L. Orellano (3), B. Rodríguez (3), G. Barcala (8), M. Godoy, G. Lan (6), J. Hassanie y G. Pereyra. DT: Gustavo Candia.
Argentino (55): G. Parrotta (12), J. Gonzalía (6), S. Suanez, F. Mariezcurrena (2), G. Rausch (17), fi; M. Giovino, B. Ugolini, A. Puentes (6), F. Malmesi (2), V. Scoppa (2), G. Mariezcurrena (6) y R. Lorenzo (2). DT: Andrés Del Sol.
Cuartos: Comercial, 22-12; 42-30 y 70-41
Cancha: José Martínez (Villa Mitre).
Árbitros: Emanuel Sánchez, Sebastián Giannino y Sam Inglera.
Serie: Comercial, 2-0.
Ateneo 75, El Nacional 70
Con una descomunal actuación de Julián Ripoll, Ateneo igualó la serie ante El Nacional, venciendo 75 a 70.
Los 33 puntos de la figura del partido los desglosó en 0-1 en triples, 12-20 en dobles y 9-12 en libres. En tanto, Daniel Ezcurra aportó 17 unidades (1-2 en triples, 3-8 en dobles y 8-14 en libres), más 7 rebotes. Y Franco Percello sumó 12 puntos y 11 rebotes.
En la visita (4-25 en triples), Manuel Echarri completó 24 puntos (0-1 en triples, 8-13 en dobles y 8-9 en libres), más 10 rebotes.
Ateneo (75): M. Leiva (7), J. Ripoll (33), F. Percello (12), N. Bejarano (4), D. Ezcurra (17), fi; N. Ilacqua (1), M. Casco, L. Gómez (1) y N. Taboada. DT: Alexis Amarfil.
El Nacional (70): L. La Bella (8), N. Dulsan (7), F. Dulsan (13), M. Echarri (24), L. Ruiz (2), fi; S. Hamze, J. Margiotta, J.C. Dauphin, B. Aceituno (7) y A. Arias (9). DT: Ramiro Riviere.
Cuartos: Ateneo, 15-12; 29-24 y 51-49.
Cancha: Luis Polizzi (Ateneo).
Árbitros: Horacio Sedán, Juan Gabriel Jaramillo y Ariel Di Marco.
Serie: 1-1.
Sportivo 78, Independiente 63
Sportivo Bahiense pudo por primera vez ganarle de local en playoffs a Independiente, por 78 a 63, y la serie se definirá en el Raúl y Néstor Barral el próximo martes.
El tricolor tuvo la mejor versión de Gonzalo Martínez, que terminó con 24 puntos (5-13 en triples, 2-5 en dobles y 5-5 en libres), más 5 rebotes.
Desde el banco saltó con respuestas Gerónimo Stach, aportando 20 unidades (1-5 en triples, 3-4 en dobles y 11-15 en libres), más 6 rebotes.
Mientras que fueron valiosos los aportes de Emanuel Miguel (10 puntos y 4 rebotes) y Manuel Ayala, con 9 unidades y 5 recobres.
En el viola, hubo 14 puntos y 3 asistencias de Juan Pablo Morán; 9 rebotes y 7 puntos de Juani De Pástena; 11 puntos de Facundo Slonimsqui y 9 rebotes de Alen Ríos.
Sportivo (78): R. Blanco (5), G. Martínez (24), A. Barbero (5), E. Miguel (10), F. Escobar (5), fi; G. Stach (20), J. Tuero, M. Ayala (9), U. Montes, F. Galassi y F. Arizcuren. DT: Miguel Loffredo.
Independiente (63): J.P. Morán (14), M. Zonza (8), J.I. De Pástena (7), A. Astradas (3), A. Ríos (6), fi; M. Schmir (3), R. Catalá (3), L. Figueroa (4), F. Slonimsqui (11), F. Bonino (4) y B. Aguilar. DT: Javier Musumeci.
Cuartos: Sportivo, 15-19; 39-40 y 61-51.
Árbitros: Eduardo Ferreyra, Alejandro Vizcaíno y Mauro Guallan.
Cancha: Eladio Santos (Sportivo).
Serie: 1-1.