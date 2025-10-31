A Comercial le alcanzó con dos para meterse en semifinales y el resto va a tercer partido

Fernando Rodríguez [email protected] Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Twitter: @rodriguezefe

Instagram: ferodriguez_

Comercial (7º) dio la sorpresa en los cuartos de final, venciendo nuevamente a Argentino (2º), por 84 a 55 (2-0), y curiosamente fue el único que aseguró su clasificación a semifinales del torneo de Segunda, César "Tito" Loustau.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

El resto de las series quedaron igualadas en uno.

Altense (8º) se dio el gusto de ganarle por primera vez en la temporada a Barrio Hospital (1º), 87 a 85, en suplementario (79-79).

En tanto, Ateneo (6º) derrotó a El Nacional (3º), por 75 a 70 y Sportivo Bahiense (5º) superó a Independiente (4º), por 78 a 63.

Los tres partidos que determinarán los restantes clasificados a semifinales se jugarán el martes, invirtiendo nuevamente las localías.

Altense 87, Barrio Hospital 85

Altense lo hizo: venció a Barrio Hospital, 87 a 85 en suplementario (79-79) y ahora le tiró la presión al número 1.

Luciano Fortelli, con un triple, mandó el partido a suplementario, y el verde se mantuvo firme en los cinco minutos.

Juan Manuel Bicondoa fue el goleador, com 19 puntos; Bruno D'Amico colaboró con 10 (2-2 en triples) y 8 rebotes; Braian Baier sumó 6 recobres, más 9 puntos y Daniel Agalupe completó 14 puntos, además de 10 de Mateo Ortega (2-4 en triples).

En Barrio, hubo 19 puntos y 13 rebotes de Tomás Bussetti; 19 (con 4-7 en triples) de Luciano Fortelli y 16 rebotes de Herman Banegas.

Altense (87): M. Ortega (10), J.M. Bicondoa (19), B. Baier (9), B. D'Amico (10), N. Zanabria (5), fi; D. Agalupe (14), L. Jaimes (10), M. Simoncini, Nahuel Altamirano (8) y J. Gómez (2). DT: Nicolás Altamirano.

Barrio Hospital (85): L. Fortelli (19), E. Benedetti (13), S. Branciforte (7), J.L. Martínez (8), H. Banegas (8), fi; M. Fernández (3), T. Bussetti (19), A. Andreanelli (8) y T. Galant. DT: Claudio Queti.

Cuartos: Altense, 14-21; 33-44 y 53-56.

Tiempo regular: 79-79.

Cancha: Armando Traini (Altense).

Árbitros: Marjorie Stuardo, Lucas Andrés y Joaquín Irrazábal.

Serie: 1-1.

Comercial 84, Argentino 55

Comercial ganó el cuarto partido consecutivo y volvió a hacerse fuerte en cancha de Villa Mitre, superando a Argentino, por sorprendente 84 a 55 y metiéndose en semifinales, después de clasificar a playoffs teniendo que jugar el play in.

El portuario tiró toda la experiencia encima y pocas chances de recuperación le dio al celeste, que había llegado a esta instancia siendo el mejor del segundo tramo.

El verdiamarillo tuvo un alto rendimiento colectivo e individual, por caso Franco Cardone (16 puntos y 9 rebotes), Nicolás Antonelli (24 puntos, con 3-6 en t3 y 7-11 en t2)Manuel Maina (18 unidades con 7-7 en dobles, y 5 recobres), m´ñas Giuliano Barcala (8 puntos, 5 asistencias y 5 rebotes).

En la visita, Gerónimo Rausch, que potenció al plantel con su llegada, cerró con 17 puntos y 12 rebotes.

Comercial (84): N. Antonelli (24), J.C. Reschini (6), M. Maina (18), M. Álvarez, F. Cardone (16), fi; L. Orellano (3), B. Rodríguez (3), G. Barcala (8), M. Godoy, G. Lan (6), J. Hassanie y G. Pereyra. DT: Gustavo Candia.

Argentino (55): G. Parrotta (12), J. Gonzalía (6), S. Suanez, F. Mariezcurrena (2), G. Rausch (17), fi; M. Giovino, B. Ugolini, A. Puentes (6), F. Malmesi (2), V. Scoppa (2), G. Mariezcurrena (6) y R. Lorenzo (2). DT: Andrés Del Sol.

Cuartos: Comercial, 22-12; 42-30 y 70-41

Cancha: José Martínez (Villa Mitre).

Árbitros: Emanuel Sánchez, Sebastián Giannino y Sam Inglera⁩.

Serie: Comercial, 2-0.

Ateneo 75, El Nacional 70

Con una descomunal actuación de Julián Ripoll, Ateneo igualó la serie ante El Nacional, venciendo 75 a 70.

Los 33 puntos de la figura del partido los desglosó en 0-1 en triples, 12-20 en dobles y 9-12 en libres. En tanto, Daniel Ezcurra aportó 17 unidades (1-2 en triples, 3-8 en dobles y 8-14 en libres), más 7 rebotes. Y Franco Percello sumó 12 puntos y 11 rebotes.

En la visita (4-25 en triples), Manuel Echarri completó 24 puntos (0-1 en triples, 8-13 en dobles y 8-9 en libres), más 10 rebotes.

Ateneo (75): M. Leiva (7), J. Ripoll (33), F. Percello (12), N. Bejarano (4), D. Ezcurra (17), fi; N. Ilacqua (1), M. Casco, L. Gómez (1) y N. Taboada. DT: Alexis Amarfil.

El Nacional (70): L. La Bella (8), N. Dulsan (7), F. Dulsan (13), M. Echarri (24), L. Ruiz (2), fi; S. Hamze, J. Margiotta, J.C. Dauphin, B. Aceituno (7) y A. Arias (9). DT: Ramiro Riviere.

Cuartos: Ateneo, 15-12; 29-24 y 51-49.

Cancha: Luis Polizzi (Ateneo).

Árbitros: Horacio Sedán, Juan Gabriel Jaramillo y Ariel Di Marco.

Serie: 1-1.

Sportivo 78, Independiente 63

Sportivo Bahiense pudo por primera vez ganarle de local en playoffs a Independiente, por 78 a 63, y la serie se definirá en el Raúl y Néstor Barral el próximo martes.

El tricolor tuvo la mejor versión de Gonzalo Martínez, que terminó con 24 puntos (5-13 en triples, 2-5 en dobles y 5-5 en libres), más 5 rebotes.

Desde el banco saltó con respuestas Gerónimo Stach, aportando 20 unidades (1-5 en triples, 3-4 en dobles y 11-15 en libres), más 6 rebotes.

Mientras que fueron valiosos los aportes de Emanuel Miguel (10 puntos y 4 rebotes) y Manuel Ayala, con 9 unidades y 5 recobres.

En el viola, hubo 14 puntos y 3 asistencias de Juan Pablo Morán; 9 rebotes y 7 puntos de Juani De Pástena; 11 puntos de Facundo Slonimsqui y 9 rebotes de Alen Ríos.

Sportivo (78): R. Blanco (5), G. Martínez (24), A. Barbero (5), E. Miguel (10), F. Escobar (5), fi; G. Stach (20), J. Tuero, M. Ayala (9), U. Montes, F. Galassi y F. Arizcuren. DT: Miguel Loffredo.

Independiente (63): J.P. Morán (14), M. Zonza (8), J.I. De Pástena (7), A. Astradas (3), A. Ríos (6), fi; M. Schmir (3), R. Catalá (3), L. Figueroa (4), F. Slonimsqui (11), F. Bonino (4) y B. Aguilar. DT: Javier Musumeci.

Cuartos: Sportivo, 15-19; 39-40 y 61-51.

Árbitros: Eduardo Ferreyra, Alejandro Vizcaíno y Mauro Guallan.

Cancha: Eladio Santos (Sportivo).

Serie: 1-1.