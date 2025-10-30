Procurando acercar posturas, Xi Jinping y Trump se reunieron en Corea del Sur

Ante la mirada del mundo, el presidente chino Xi Jinping y su homólogo estadounidense, Donald Trump, se estrecharon la mano en Busan para una muy esperada reunión, la primera desde que el magnate volvió a prestar juramento como presidente a inicios de este año.

Más tarde, mientras su reunión de cien minutos llegaba a su fin en la segunda mayor ciudad de República de Corea, Xi y Trump caminaron juntos hacia la salida del lugar.

Se despidieron con un saludo de manos. Los dos presidentes se reunieron en medio de los crecientes desafíos económicos y tendencias proteccionistas mundiales.

Muchos observadores mundiales consideran esta reunión de alto nivel como una oportunidad crucial para estabilizar lo que muchos describen como la relación bilateral más importante del mundo y revigorizar la confianza en la economía mundial.

Desde que Trump asumió el cargo en enero, los dos jefes de Estado han mantenido una estrecha comunicación a través de cartas y conversaciones telefónicas.

Frente a los vientos, las olas y los desafíos, dijo Xi, los dos líderes deben mantener el rumbo correcto, navegar el complejo panorama y garantizar que el gran barco de las relaciones entre China y Estados Unidos siga avanzando de manera estable.

Trump, por su parte, transmitió este espíritu de colaboración y declaró que las relaciones Estados Unidos-China han sido tradicionalmente fuertes y seguirán mejorando, y expresó la esperanza de un futuro compartido más brillante.

Antes de la reunión de Busan, los equipos económicos y comerciales de los dos países sostuvieron una nueva ronda de consultas en Kuala Lumpur, Malasia. Allí alcanzaron un consenso básico, lo que creó las condiciones necesarias para la reunión de este jueves. (con información de Noticias Argentinas)