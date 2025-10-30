“Que Kimberley haya eliminado a Cipolletti fue una sorpresa, y si pasa a Olimpo será sorpresa y media”

Después de algunos recuerdos fugaces por la historia del básquetbol argentino, el de Liga Nacional, la charla derivó en las inminentes reformas a las que se someterá el estadio Mundialista José María Minella y tomó forma y color cuando hizo hincapié en la actualidad del fútbol marplatense y en las chances que tiene Kimberley de seguir avanzando en el torneo Federal A.

Periodista de “vieja” escuela, Sebastián Arana, emblemático referente de la sección Deportes del diario La Capital de Mar del Plata, fue y vino en el tiempo en ese popurrí de temas que fueron surgiendo en el mano a mano que mantuvo con el programa El Diario Deportivo, que se emite, de lunes a viernes, de 14 a 15, por La Nueva Play.

De Aldosivi, único representante de la ciudad Feliz en el principal torneo de AFA, pasando por Alvarado, que acaba de perder su plaza en la Primera Nacional; hasta llegar a la realidad que vive Kimberley, que el domingo visita a Olimpo por el cotejo revancha de los octavos de final de la Reválida del Federal A.

k

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

“El favorito de la serie es Olimpo, por historia, pretensiones y plantel, aunque en el partido de ida no demostró nada, lo noté muy bajo de nivel”, fue la apreciación del colega, quien adelantó que el objetivo de Kimberley en la categoría es competir y avanzar para mantener su estructura futbolística con todas sus divisionales activas.

“El fin no es el ascenso, eso está claro, sobre todo porque el equipo que orienta Mariano Mignini se desangró con bajas importantes al inicio de la temporada y sufrió otras de consideración cuando culminó la fase regular y la dirigencia ya sabía que su destino era la Reválida”, acotó “Seba”.

“Haber dejado en el camino a Cipolletti (en 16 avos) fue una sorpresa, y si pasa a Olimpo será sorpresa y media”, cerró entre risas.

Mirá la nota completa: