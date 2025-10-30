Quiénes eran los soldados argentinos que murieron en Ucrania durante un ataque ruso

Tres argentinos que combatían en el ejército ucraniano desde hace poco más de un mes y medio murieron en una operación de máximo riesgo en el frente de batalla en Ucrania, en la región de Sumy, al noreste del país.

Era la primera misión a la que se enfrentaban José Adrián Gallardo, Ariel Achor y Mariano Franco desde que llegaron al país como voluntarios y se alistaron de manera oficial en las fuerzas de Ucrania.

Gallardo -“Rogy”, su alias de guerra-, era de Córdoba y tenía 53 años. Franco -alias “Sisu”-, de 47, era de Merlo. Achor tenía 25 años.

El equipo estaba conformado por ellos tres, dos argentinos más y un colombiano, quien también perdió la vida durante la operación. Eran una unidad de asalto, como se conocen a los grupos terrestres que avanzan en los peligrosos y minados campos de batalla para recuperar o defender posiciones.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Sumy es uno de los puntos donde se libran los mayores enfrentamientos: Rusia busca avanzar cada día. Por eso, los movimientos en las zonas son sumamente peligrosas y de alto riesgo. TN fue testigo de los controles militares y el sobrevuelo constante de drones en la zona.

La operación se llevó adelante hace 10 días. El grupo de asalto compuesto por los argentinos y el colombiano había ingresado a las posiciones y cumplió la misión, que era matar a los rusos o llevárselos como prisioneros de guerra.

Una vez alcanzado el objetivo, empezaron un repliegue que terminó siendo mortal. En el momento en que estaban camino a la base uno de los argentinos pisó una mina, que explotó. Murió al instante.

Los otros cinco integrantes del equipo continuaron con el movimiento junto a dos rusos que eran trasladados como prisioneros de guerra.

Saliendo de las posiciones de combate, las fuerzas rusas los identificaron desde el aire y empezaron una serie de ataques con drones. No identificaron entre rusos o ucranianos, buscaron matar a todos.

En ese momento dos argentinos y el colombiano murieron, otros dos quedaron heridos de gravedad. Los prisioneros rusos también perdieron la vida por los impactos. (TN)