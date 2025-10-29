En busca de una tregua comercial, Donald Trump y Xi Jinping se reúnen en Corea del Sur

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo chino, Xi Jinping, tienen previsto reunirse este jueves en Busan, Corea del Sur, en lo que será el punto culminante de la gira asiática del mandatario estadounidense.

El objetivo principal de la cumbre es estabilizar los lazos económicos y comerciales entre Washington y Beijing, tras meses de tensiones por la imposición de aranceles y restricciones recíprocas.

En las jornadas previas al encuentro, Trump rebajó el tono de sus advertencias de nuevas sanciones a las importaciones chinas y afirmó que considera reducir los aranceles impuestos a productos del gigante asiático.

“Espero disminuir esas tasas porque confío en que ellos nos ayudarán con el fentanilo”, declaró Trump en el viaje hacia Corea del Sur. El presidente agregó que la relación bilateral “es muy buena” y anticipó que la reunión con Xi tendrá un carácter extendido para avanzar en varios frentes.

El diálogo en Busan llega en un contexto de extrema volatilidad. Estados Unidos y China han actuado en los últimos meses con la convicción de que poseen palancas de presión sobre la economía global.

Trump, por su parte, ha utilizado la política arancelaria para intentar forzar concesiones chinas tanto en el tema del fentanilo como en el mercado de las tierras raras, clave en industrias de alta tecnología y defensa. (con información de Infobae)