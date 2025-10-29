Nahuel Dulsan: "Este año nos sentimos más cómodos que los anteriores", dijo el jugador de El Nacional

El Nacional metió el primer partido de la serie de cuartos de final de Segunda, venciendo a Ateneo, 71 a 69, con un doble en la penúltima posesión, convertido por Leo La Bella.

En este equipo que fue creciendo a través del tiempo, uno de los que se mantuvo y siempre aporta su cuota es Nahuel Dulsan.

"Anoche se nos complicó sobre el final y, por suerte, con el doble de Leo pudimos ganar", destacó Dulsan, en "El Diario Deportivo", que se emite de lunes a viernes, de 14 a 15, por La Nueva Play.

El celeste tiene como rival a un equipo que hizo un buen torneo en general, potenciado en su momento con el refuerzo de Juani Bellozas, a quien ya no lo tienen.

El Nacional cuenta con un puñado de jóvenes que fueron creciendo y hoy el torneo los encuentra más maduros.

"Hablamos con los chicos que este torneo depende de nosotros. Las veces que perdimos fueron por errores nuestros y la verdad que este año nos sentimos más cómodos que los anteriores, más que nada por la experiencia que sacamos de esos torneos", señaló.

Uno de los cambios que nota Dulsan es el equilibrio en cuanto a las edades de los jugadores.

"Al no tener tantos mayores con la responsabilidad de tener la pelota, se distribuye más entre nosotros y siento que es un equipo más equilibrado, sin tanta responsabilidad por parte de los mayores", comparó.

"El juego fluye más -agregó-, porque es prácticamente el mismo equipo que Sub 23 y estamos jugando casi tres partidos por semana".

Mirá el video completo:



