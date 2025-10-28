El viernes reabre el Hiper de la Cooperativa Obrera en calle Aguado

Luego de más de siete meses de trabajo, la Cooperativa Obrera anunció la reapertura del Hiper de Aguado, ubicado en la calle Guatemala 533, este viernes a partir de las 16 horas, fecha en la que además se celebra el 105° aniversario de la entidad.

El Hiper resultó seriamente afectado por la trágica inundación del 7 de marzo pasado, "lo que dio lugar a la oportunidad para repensar una mejora sustancial del servicio, reinventar al Hiper renovándolo completamente, y así, de esta manera, ofrecer a todos los consumidores y a Bahía Blanca uno de los locales más modernos de Argentina", indicó la institución.

Agregó que "a esto se suma la dedicada atención de sus 175 colaboradores directos que trabajaban antes de la inundación, que durante este tiempo se desempeñaron en otras sucursales de la Cooperativa en Bahía Blanca".

Según se explicó, el local reabre sus puertas incorporando numerosas mejoras, entre las que se destacan un trabajo integral en el techo, recambio parcial del piso, renovación completa de revestimientos e instalaciones de agua, reemplazo del equipo electrógeno, instalación de nuevas cámaras de refrigeración y la construcción de una nueva oficina, vestuarios y merendero para uso del personal, así como baños públicos.

La Coope añadió que dentro del área de ventas se instalaron cañerías de refrigeración nuevas y se renovaron las heladeras y exhibidoras de frío, así como se realizó el recambio total de la iluminación por un sistema led de última tecnología y bajo consumo energético, que reduce el impacto ambiental.

También hay mejoras en las instalaciones de producción, principalmente en panadería y rotisería, creación de nuevos espacios en los sectores de Coopehogar, fiambrería, bodega y mundo bebé; además de modificaciones en la disposición de la mercadería para mejorar la propuesta a los consumidores.

"En resumen, el nuevo Hiper de Aguado tendrá más tecnología, más eficiencia energética, más comodidad, mejor ambientación, más modernidad, más frescura y por sobre todo, más servicio para todos los consumidores de Bahía y la región. Este logro fue posible gracias al compromiso, esfuerzo y profesionalismo del personal de La Coope, quien trabajó arduamente para superar los desafíos planteados por la inundación y reconstruir la sucursal", se señaló en un comunicado.

"Asimismo, la entidad reconoce el valioso apoyo de los proveedores de servicios, fabricantes y productores, quienes se solidarizaron con la Cooperativa y brindaron su colaboración para hacer realidad este proyecto. Y por sobre todas las cosas, La Coope agradece especialmente a los consumidores que habitualmente visitaban este local y durante los últimos meses nos continuaron apoyando y acompañado haciendo sus compras en otras sucursales".