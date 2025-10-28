Detienen a una pareja mientras trataba de robar un auto

Matías Amores (26 años) y Adriana Martínez (19) fueron aprehendidos esta madrugada en José Hernández al 600, donde fueron sorprendidos dentro de un auto Renault Logan propiedad de una vecina del lugar.

Personal del Comando Patrullas los atrapó luego de un alerta a partir de las imágenes observadas en las cámaras de monitoreo urbano.

En el procedimiento también se les secuestró una mochila donde tenían una gran variedad de herramientas, que se sospecha que serían robadas.

Momentos antes de la detención, indicó la Policía, Amores y Martínez fueron filmados en el interior de un domicilio en calle Fortineros al 300, donde intentaron llevarse una motocicleta.

También se informó que Amores cuenta con antecedentes, en una causa por lesiones graves agravadas.

Interviene en el caso la UFIJ 15 y el Juzgado de Garantías 2.