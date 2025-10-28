Para el sábado 8 de noviembre, de 15 a 21, se anunció una jornada de puertas abiertas en la Base de Infantería de Marina Baterías.

Será en conmemoración por el 146 aniversario de la Infantería de Marina.

Comenzará con la visita al Museo de la Infantería de Marina y la muestra estática de medios de la fuerza.

También, contará con la demostración de la Agrupación Perros de Guerra.

Posteriormente, en la Plaza Soberanía próxima a la IV Batería, se presentará la Banda de Música de la Base Naval Puerto Belgrano y se realizará una recreación del tiro de la Batería Histórica.

Seguidamente, el público podrá disfrutar de una muestra dinámica de medios de la fuerza mediante una demostración de un asalto y conquista de un determinado objetivo.

La jornada finalizará con el arriado del Pabellón Nacional.

La entrada será libre y gratuita, con ingreso por el puesto 83 (camino a Arroyo Pareja).