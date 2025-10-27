DUBa. cerró la temporada de Liga Nacional con el objetivo cumplido

El último cuadrangular que acaba de afrontar DUBa. fue sin triunfos, de todos modos el objetivo ya lo había cumplido, manteniendo la plaza en la Liga Nacional de básquetbol en silla de ruedas.

El representante bahiense jugó en Santa Fe, perdiendo ante el local CILSA, 55 a 36; frente a CILSA Buenos Aires, 74 a 39 y ante APRI, por 75 a 40.

"El balance de esta vuelta a Primera es por demás positivo, porque se aprendió mucho y se compitió muy bien. Si bien se perdieron muchos partidos, se vio el crecimiento de los jugadores individual y colectivamente", señaló el presidente Franco Cardone.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Los clasificados al Final Four fueron CRIGAL, Cedima, CIDAL Santa Fe y CIDAL Buenos Aires. Se medirán por el título, el fin de semana del 22 de noviembre.

En tanto, por la permanencia se enfrentarán Almirante Brown, Cedima B, Jujuy Básquet y Ensenada, jugando en Almirante Brown, el 22 y 23 de noviembre.

"Esta semana y la próxima semana mantendremos reuniones entre comisión directiva de DUBa. y subcomisión de básquet para definir entrenador y asistente, refuerzos, proyectos de capacitación interna, modos de amplificar la convocatoria a nuestra división formativa y financiamiento", apuntó Cardone.