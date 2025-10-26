Buscan a un hombre mayor que falta de su hogar desde el último miércoles
Se trata de Domingo Ianni, de 85 años de edad.
La Justicia emitió una orden de búsqueda para una persona mayor que falta de su hogar desde el último miércoles.
Se trata de Domingo Ianni, de 85 años de edad, quien se fue de su domicilio en Pastor Obligado 92 desde el 22 de octubre a las 15.
Al momento de su desaparición vestía un saco marrón con cinto y un pantalón color mostaza.
Ianni es de contextura delgada, tiene 1,8 metros de altura, tez trigueña, ojos de color marrón y cabello canoso corto ondulado.
No posee celular ni tarjeta sube.
Ante cualquier información, comunicarse al 911 o a la comisaría Primera al 291- 4551902.