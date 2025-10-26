Votó el gobernador Axel Kicillof: "Es un momento crucial, por lo que hay que venir a votar"

El gobernador Axel Kicillof emitió el sufragio esta mañana alrededor de las 11 en la Escuela Superior de Sanidad ubicada en 4 y 51 de la capital provincial.

Después de cumplir con el deber cívico, realizó una conferencia de prensa que inició con una fuerte crítica al intervencionismo norteamericano en la economía local: "Se sigue votando en Argentina, lo que pasa en Argentina". Luego, se refirió al desdoblamiento de la elección:"en septiembre se votó con absoluta normalidad, fue un comicio en el que se demostró que el sistema tradicional de la boleta partidaria es más barato y que asegura también la transparencia del mismo. No hubo una sola denuncia, no hubo un solo problema, y votó toda la provincia de Buenos Aires, que somos 14 millones de electores más o menos, así que hoy esperando que también salga muy bien. Pero bueno, sigo sin entender por qué la necesidad de modificar algo que andaba bien", inició Kicillof.

Con respecto a lo que se juega en esta elección. el ex ministro de economía dijo: " es un día democráticamente importante porque vamos a resolver muchas cosas que están en discusión, es una elección crítica, en medio de una situación compleja en toda la provincia de Buenos Aires, la cuestión de los deudores, la cuestión económica, y lo digo simplemente porque era lo que me decían en la cola mientras esperaba para votar, por lo que se está hablando y porque es la realidad cotidiana de todos los argentinos. ¿Dónde se resuelve o se empieza a resolver? Acá, en las urnas y votando, qué es lo que queremos a nivel provincial y nacional".

La duda que existía en la previa del proceso electoral era saber el nivel de participación ya que en la provincia de Buenos Aires los números se desplomaron en las elecciones de septiembre en comparación con las anteriores: "Hay lugares en los que la participación era menor, pero acá cuando fui a votar había cola, algo que no me había sucedido en las elecciones anteriores. Lo que está claro es que la gente tiene que venir a votar y a expresarse en las urnas. Uno tiene que venir y votar con el corazón lo que piense que es mejor para todos", afirmó el gobernador.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Consultado por cómo se veía mañana por la mañana, Axel Kicillof dijo: "siempre una elección nos lleva a un resultado, y este es una expresión de la voluntad popular. Así que bueno, esperemos que todos estén muy atentos y respeten lo que quiere el pueblo en las urnas. Es una elección que se está desarrollando en todo el territorio nacional, a diferencia de septiembre. EN este caso votamos en conjunto todas las provincias argentinas, algunas también votan elecciones locales, pero bueno, esperando esos resultados para ver un poco cómo se expresa la provincia, que es lo que me atañe directamente, pero el país también"

Por último, el primer mandatario provincial dejó un mensaje invitando a la participación ciudadana: "Es un día para votar, hay que salir a votar, hay que expresarse, hay que decidir, el pueblo gobierna, pero a través de sus representantes en el sistema democrático, por lo menos los que siempre creímos que debía ser así, los que decimos siempre en voz alta, paz, democracia, es a través de las elecciones, pero se hace a través de los representantes, hay que ir a votar", finalizó Kiciloff