Elecciones 2025.

La madre de Javier Milei fue a votar con la licencia de conducir y tuvo que volver a su casa

Alicia Lucich llegó al Instituto Pedro Poveda en Vicente López, se dio cuenta del olvido y tuvo que regresar a buscar su DNI.
 

La madre del presidente Javier Milei, Alicia Lucich, protagonizó una de las primeras "perlitas" de las elecciones legislativas de este domingo al presentarse a votar con su licencia de conducir en lugar del Documento Nacional de Identidad (DNI), lo que la obligó a regresar a su casa.

Según supo Noticias Argentinas, el divertido percance ocurrió en el Instituto Pedro Poveda de Vicente López, uno de los centros de votación donde se concentra la atención mediática ya que allí también emite su voto la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei.

Lucich, con "impecable brushing en su pelo carré rubio", llegó a la puerta del colegio y, recién al momento de ingresar, se dio cuenta de que había llevado el documento equivocado. Tuvo que volver a su domicilio para buscar el DNI y pudo emitir su sufragio recién pasadas las 10 de la mañana. (NA)

Fuente video: TN

