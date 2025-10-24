Milei participó de la cena del Consejo del JP Morgan

El presidente Javier Milei participó este viernes de la cena del Consejo Internacional del JP Morgan y mantuvo una reunión con su CEO, Jamie Dimon. Fue luego de que jefe de Estado regresara en auto por el mal tiempo a Buenos Aires tras encabezar el cierre de campaña de La Libertad Avanza en Rosario.

Se da en momentos en que se realizan negociaciones con el gigante de Wall Street en busca de respaldo financiero para enfrentar la volatilidad cambiaria, más allá del swap ya anunciado por el Tesoro estadounidense.

La cena se llevó a cabo desde las 19 en el Museo de Arte Decorativo, adonde Dimon fue el primero en arribar. Luego hicieron lo propio el ministro de Economía, Luis Caputo, el presidente Milei y el designado canciller Pablo Quirno, quien fue el último funcionario en arribar al edificio ubicado en la Avenida del Libertador.

En el evento hubo un breve discurso del Presidente, quien se retiró del lugar pasadas las 20. Por su parte, Dimon, asistió junto a otros ejecutivos de la entidad, como Facundo Gómez Minujín (hijo de la artista Marta Minujín) y Alfonso Aguirre.

El Gobierno comunicó recientemente que JP Morgan colaborará con la Argentina en una recompra de deuda soberana en moneda extranjera, operación que contará con participación de organismos internacionales.

El CEO, Jamie Dimon, es una de las figuras mas influyentes del JP Morgan.

Además, el banco intervino en las gestiones del Gobierno de Estados Unidos para frenar la suba del dólar y participa, junto a otras entidades, en conversaciones por un paquete de apoyo financiero de US$ 20.000 millones que se sumarían al swap de US$ 20.000. (con información de Noticias Argentinas)